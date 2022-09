Wekker zetten: DE motordeal van 2022 komt eraan

6 September is het zo ver, dan kan je de beste trackday-toy-deal van het jaar maken.

Je moet natuurlijk je eigen invloed NOOIT overschatten. Maar ik moet uitkijken wat ik zeg want vaker dan ik denk volgen jullie ons advies op.

Zo ging een Autobloglezer er vandoor met deze briljante MV Agusta. En was alleen de suggestie al voldoende voor een niet nader te noemen familielid om deze ex Sakata Aprilia RSW125 GP te kopen..

Maar mocht jij nog plannen aan het smeden zijn voor je 2023 circuitspeeltjes dan hebben we wel een tip voor je. Vanaf 6 september kan je namelijk via de Aprilia Factory Works website één van 100 exemplaren reserveren van de Aprilia RSV4 X Trenta. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. € 50.000 gaat het kosten en nee je kunt er geen kenteken op krijgen!

Niet de eerste Aprilia Trackday

Zowel van de RSV4 als van de Aprilia Tuono heeft deze ‘klantrace’ afdeling van het Italiaanse merk uit Noale al speciale uitvoeringen uitgebracht. Zo vierde Aprilia de 10e verjaardag van haar supersporter al met een speciale RSV4 X uitvoering waar je de vingers bij kon aflikken.

Wat geeft de Aprilia RSV4 X Trenta voor € 50.000?

Leuk als je op 6 september met de vinger boven de knop hangt om één van de 100 exemplaren te reserveren. Maar wat krijg je dan precies?

De trackday-rijders weten dat het voornamelijk om gewicht gaat en de elektronica tegenwoordig. De RSV4 X Trenta neemt als uitgangspunt de RSV4 Factory (die wel leverbaar is met kenteken). Uiteindelijk komt de RSV4 X Trenta uit op een heerlijk lage 166 kg.

Het vermogen is verhoogd naar 230pk, door hogere compressie en een titanium/carbon uitlaat systeem, ontwikkeld in samenwerking met SC-Project. Er zit een speciaal gecalibreerde Magnetti Marelli ECU op de Aprilia.

De Aprilia RSV 4 X Trenta heeft veercomponenten die in samenwerking met de Aprilia MotoGP engineers zijn aangepast. De motor wordt geleverd op Pirelli Diablo SBK slicks.

Niet onbelangrijk, bij deze motor kan je ook weer op zoek naar een nieuw leren pak. Want de livery is geïnspireerd op die van een 1992 125cc MotoGP racer. Iets met het behalen van de eerste van 54 wereldtitels voor het merk uit Noale. Maar goed, laten we zeggen dat het er gewoon goed uit ziet. Of niet?

Oh ja, die € 50.000 dat is nog zonder BTW, maar je krijgt er wel een mooie vloermat bij om je motor op te zetten en een cover voor die winters waarin je hem droog wilt wegzetten.

Zo, nu zelf maar eens kijken naar het Autoblog cabrio met automaat advies dat @willeme voor mij had afgelopen zaterdag..