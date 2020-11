Deze McLaren Senna GTR is perfect als je in quarantaine zit - Autoblog.nl

Met deze McLaren Senna GTR van Lego kun je jezelf ook binnenshuis vermaken.

De vormen van een auto succesvol nabootsen met Lego-steentjes is een hele uitdaging. En dan bedoelen we niet alleen voor de bouwers, maar vooral ook voor Lego zelf. Met vierkante blokjes is het bijna niet te doen. Gelukkig zijn met hedendaags technisch Lego ook rondingen mogelijk. Dat scheelt een hoop.

Voor de creatie van hun auto’s slaat Lego de handen ineen met de fabrikanten. Lego kan de logo’s en ontwerpen gebruiken, de fabrikant krijgt er weer wat liefhebbers bij. Iedereen blij. Eerder dit jaar werkten de Denen bijvoorbeeld samen met Lamborghini. Het resultaat daarvan was een Lamborghini Sián van Lego Technic. Nu is McLaren aan de beurt.

Er is gekozen voor de meest hardcore McLaren van dit moment: de Senna GTR. Deze versie van de Senna heeft 835 pk en een gewicht van 1.188 kg. Op de openbare weg hoef je deze auto niet te verwachten. Zelfs al zou de auto de weg op mogen, dan zou je hem nog nooit tegenkomen. Er worden namelijk niet meer dan 75 exemplaren van gebouwd. Daar komen dus nog wel een aantal Lego-exemplaren bij. Dat maakt de McLaren toch weer net wat minder exclusief.

Eerder had Lego al een Senna van normale Lego, bestaande uit 219 blokjes. Deze Lego-doos heeft echter meer te bieden. De McLaren Senna GTR van Lego is namelijk 32 centimeter groot en bestaat uit 830 blokjes. Dat moet genoeg zijn om je een tijdje zoet te houden. Als je in noodgedwongen in quarantaine zit bijvoorbeeld. De deuren openen op dezelfde manier als een echte Senna en er is ook een mini-V8 aanwezig met bewegende zuigers.

Mocht je 830 steentjes veel vinden: McLaren liet vorig jaar een Senna op ware grootte bouwen. Die bestond uit maar liefst 467.854 steentjes. Met dat in het achterhoofd is het bouwen van de Senna GTR van technisch Lego nog wel te overzien. De doos gaat €49,99 kosten en ligt vanaf 1 januari in de winkel. Voor Sinterklaas zul je dus nog even iets anders moeten bedenken.