Officieel: hier is de McLaren Senna GTR

Absoluut geen verrassing, dit.

Alsof de McLaren Senna nog niet lelijk extreem genoeg was, kwam het Britse sportwagenmerk in 2018 ineens met een uitbundigere GTR-versie op de proppen. Destijds hadden we te maken met een studiemodel, maar inmiddels heeft McLaren de officiële productieversie van de auto in het leven geroepen. Mclaren noemt het zijn “snelste circuitauto ooit, afgezien van de Formule 1-auto.”

De McLaren Senna GTR is absoluut een van de meest indrukwekkende auto’s van de fabrikant. Dit is voor een groot deel te danken aan het hart van de auto. De Senna wordt aangedreven door een 825 pk sterke vierliter V8. Dankzij zijn lage gewicht van slechts 1.188 kg betekent dit dat de verhouding van vermogen en gewicht een indrukwekkende 694 pk per ton bedraagt.

Afgezien van zijn krachtige aandrijflijn en lage gewicht zijn ook de aerodynamica zeer op peil. Het mag dan zeker niet het meest fraaie exterieur zijn op de markt, zijn scherpe hoeken hebben wel degelijk een bepaald doel. En dit blijkt ook te werken, want in de praktijk kan de auto ruim meer dan 1.000 kg aan neerwaartse druk produceren. Daarnaast neemt de auto verschillende onderdelen, o.a. aan de ophanging, over van McLaren’s GT3-auto’s.

McLaren zal in totaal slechts 75 exemplaren van de Senna GTR maken. Ieder van deze auto’s is verkocht voor 1,1 miljoen pond. Binnen enkele weken nadat McLaren de auto liet zien op het Autosalon van Genève van 2018 had het alle exemplaren verkocht. Iedere koper zal zijn auto via McLaren’s Special Operations kunnen configureren.