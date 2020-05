‘Millennials wassen hun auto’s nooit’

Hippe millennials zien hun auto alleen als mechanische pakezel en wassen deze dus ook nooit, zo blijkt.

Voor het wassen van je auto zijn er drie kampen te beschrijven. Mensen die het thuis doen, autobezitters die het in de wasstraat doen en eigenaren die het helemaal niet doen. Makers van autoshampoo, wax en allerlei toebehoren hebben natuurlijk het liefst dat iedereen van die eerste categorie is, zodat meer mensen hun spulletjes kopen. Helaas (voor hen) lijken steeds meer mensen van die laatste categorie te zijn. En de schuld ligt – zoals wel vaker – bij die pesky millennials.

Want wat blijkt? Volgens meerdere van zulke autoverzorginsproductenfabrikanten wassen millennials hun auto nooit. Dat is wat ze tegen The New York Times zeggen. Vroeger hoefden fabrikanten niet voor de leeftijdscategorie van twintig en jonger te marketen, want die kochten toch alles wel. Maar de nieuwste generatie autobezitters? Die zien hun vervoersmiddel eerder als een last dan als een statussymbool. En een statussymbool was je, een last meestal niet.

Volgens Turtle Wax speelt het probleem al sinds 2013. Zeven jaar lang zijn hun verkoopcijfers aan het dalen. Voor Meguiar’s, onderdeel van 3M, speelt het probleem zelfs al sinds 2007. De bezoekersaantallen voor beurzen dalen, autotijdschriften verdwijnen uit de schappen en auto’s ‘weten niet meer tot de verbeelding van kinderen te spreken’. Die laatste zin komt van RJ de Vera, global customer engagement leader bij Meguiar’s. Hij ziet het zelfs in zijn eigen familie. Waar hij zelf al op acht- of tienjarige leeftijd fan was van auto’s, zijn zijn neefjes dat op dezelfde leeftijd absoluut niet. En daardoor gaan die millennials straks natuurlijk ook geen auto wassen.

Om de dalende inkomsten te kunnen tackelen, gaan de fabrikanten reclames verspreiden daar waar de millennials zitten. Op zich geen slecht idee. Nu zitten ze bijvoorbeeld op sociale media en videospellen. Maar om meer millennials meer aan het wassen van de auto te krijgen, werken ze meer met hippe influencers. Dus als je straks een filmpje ziet van Enzo Knol die zijn Lamborghini Urus wast, dan weet je waarom.

Foto: Ook €500 Euro Auto’s Verdienen Liefde van @Dutchiehd, via Autojunk.nl.