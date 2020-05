Over tien jaar kan jij geen Volkswagen Golf meer kopen

Naast de Volkswagen Golf, zijn de Polo en Passat over tien jaar ook verleden tijd. Mits Denemarken zijn zin krijgt, dan.

Zeg je Volkswagen, dan denk je vrij snel aan een Golf. Sinds de Golf in 1974 voor het eerst op de weg verscheen, is de hatchback eigenlijk niet meer weg te denken uit de line-up van de Duitse fabrikant. Toch denkt Volkswagen daar zelf kennelijk anders over.

Tegen Auto Express zegt marketingsbaas Jurgen Stackmann namelijk dat modellen als de Golf, Passat en Polo geen toekomst hebben naast de ID-familie. Volgens Stackmann zijn de twee families echt los van elkaar. De ID.3 is elektrisch, de Golf heeft een verbrandingsmotor. Behalve de e-Golf dan, maar die negeert Stackmann kennelijk voor het gemak even.

Dus wanneer overheden besluiten dat we geen nieuwe benzineauto’s en diesels meer mogen kopen, betekent dat ook automatisch dat we geen Golf meer kunnen aanschaffen. In het Verenigd Koninkrijk is dat dus al over vijftien jaar, aldus de BBC.

In de landen die nog wél onderdeel van de EU zijn, gaat het echter nog een stapje verder. Denemarken kwam afgelopen oktober immers met het voorstel dat we vanaf 2030 in de hele Unie geen benzineauto’s meer mogen aanschaffen. Dit voorstel is nog niet aangenomen, dus het kan nog alle kanten op gaan. Maar mocht Denemarken zijn zin krijgen, dan betekent het nieuws van Stackmann dat we over tien jaar al geen nieuwe Volkswagen Golf meer kunnen kopen.

Is het allemaal slecht nieuws dan? Nee, want Volkswagen laat de Golf nog niet vallen. Na de Golf VIII komt er vast nog wel een Golf IX, aldus de verwachting van Stackmann. Die nieuwe Golf gaat dus sowieso geen elektrische auto zijn, al kunnen we wel meer elektrificatie verwachten. Hybride, dus. En die gaat Volkswagen hoogstwaarschijnlijk gewoon hier in de Benelux verkopen. Tot die benzineban ingaat, dan.