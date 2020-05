Australische senator wil Holden kopen, biedt 1 dollar

De truc van het kopen op Marktplaats is dat je altijd laag moet beginnen. Maar is deze ene dollar voor Holden niet iets te laag?

Het blijft een leuk – maar toch enigszins spannend – onderdeel van het kopen van een tweedehandsauto: het afdingen. Je weet wat je wil betalen voor een occasion, maar je weet ook dat de verkoper waarschijnlijk iets meer dan dat wil. Het is een psychologisch spel, waarbij je altijd wordt aangeraden om laag te beginnen. Volgens de Australische senator James McGrath werkt het bij automerken precies hetzelfde: altijd laag beginnen.

McGrath wil namelijk Holden van General Motors kopen. GM kondigde immers in februari aan met Holden te willen kappen. Dat is natuurlijk niet al te positief voor de werkgelegenheid in het land. Daarnaast is McGrath ook niet helemaal tevreden met hoe GM het afbouwen aanpakt, zo schrijft het Australische Car Advice. GM biedt de dealers volgens de senator te weinig geld en wil ze ook nog eens dwingen om deze contracten te ondertekenen. Reden voor McGrath om bij het federale parlement een wat opmerkelijke uitspraak te maken.

General Motors mag misschien denken dat de rijke historie van Holden waardeloos is, maar ik denk dat het onbetaalbaar is. Als GM inderdaad denkt dat het merk niets waard is, geef dan Holden terug aan Australië, aan de dealers. Ik wil Holden zelfs van GM kopen voor een dollar. Australische senator James McGrath

Nou weet deze schrijver niet hoeveel een automerk meestal kost, maar een enkele dollar lijkt wat weinig voor Holden. Daarnaast heeft GM nooit aangegeven Holden überhaupt te willen verkopen, dus zijn uitspraak lijkt eerder een uitbraak van emotie te zijn dan dat hij er daadwerkelijk iets mee wilde bereiken. Tenzij GM verleid wordt door die dollar, stopt The General later dit jaar met Holden.

Foto: Holden Ute van @Ater, via Autojunk.nl.