Minder omslachtige namen voor hulpsystemen op komst

We willen het weer kunnen begrijpen.





Afkortingen kunnen belangrijk zijn. Mits goed gedaan kun je middels een afkorting je naam een stuk eenvoudiger maken. Je wil immers niet de hele tijd hoeven uitleggen dat je in een Svenska Aeroplan Aktiebolaget 9-5 rijdt, of in een Mercedes-Benz S-Klasse 6.3 liter Aufrecht Melcher Großaspach. Datzelfde geldt voor alles wat je aan kunt vinken op de optielijst.

Want op zich is het een goed initiatief om zaken beter begrijpbaar te maken, maar het werkt momenteel averechts. Het begrip ‘door de bomen het bos niet meer zien’ is wat gauw in je op komt als je op de optielijst vinkjes kan zetten bij ACC, LKA, BSM, FCW, A/C, SOS of PDC. Helemaal omdat het niet helemaal universeel is. PDC staat bij veel merken voor Park Distance Control, maar Mercedes noemt het bijvoorbeeld Parktronic. Merken hanteren RVM als Rear-View Monitor, maar ‘backup camera‘ wordt ook vaak gebruikt. Het zorgt voor verwarring. Is Blind Sport Information System hetzelfde als Blind Spot Monitor?

Daarom dat het Department of Transportation globale afspraken wil met namen voor deze systemen. Gewoon, wel zo duidelijk, en waarom ook niet? Het kan voor onnodige verwarring zorgen als je andere namen hanteert voor hetzelfde systeem. Het is niet alsof je reclame hoeft te maken voor parkeersensoren. Die zitten ook in een Hyundai i10.

Belangrijk om te vermelden: DOT is Amerikaans en geeft het op als een advieslijst. Ze kunnen de autofabrikanten niet verplichten om dit door te voeren. Wel geven ze de gehele lijst met systemen die de afgesproken namen krijgen:

Adaptive Cruise Control (ACC)

Active Driving Assistance

Lane Keeping Assistance (LKA)

Blind Spot Warning

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Departure Warning (verschil met LKA is dat LKA actief ingrijpt)

Parking Obstruction Warning

Rear Cross Traffic Warning

Automatic Emergency Braking

Automatic Emergency Steering

Rear Automatic Braking

Active Parking Assistance (automatisch inparkeren of assisteren daarbij)

Remote Parking

Automatic High Beams

Backup camera

Driver Monitoring

Head-up Display

Night Vision

Surround-View Camera

Mocht één van je features in je auto over een paar jaar dus ineens niet meer te vinden zijn, raadpleeg deze lijst: het kan een naamsverandering geweest zijn. Want duidelijkheid.