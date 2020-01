De wereld heeft vertrouwen in Sono Motors

Zo blijkt uit hun mijlpaal.





Laatst toen we het hadden over elektrisch rijden in het B-segment, benoemden we de Sono Motors Sion als vreemde eend in de bijt. Deze compacte hatchback uit Duitsland is inderdaad niet zoals de rest van de keuzes. Bovendien moet je nog heel even wachten voordat je de Sion daadwerkelijk kan kopen.

De auto heeft zijn bekendheid en leverbaarheid dus nog niet als voordelen, maar het is op papier een goed idee. Het kernwoord is simpel. De auto wordt alleen leverbaar in het zwart, met één keuze in het interieur. T-Ford-praktijken! “You can have it in any color, as long as it’s black…“

Deze simpele insteek zorgt voor een aanschafprijs die naar verwachting rond de 20.000 euro moet liggen. Dat is erg netjes voor een elektrische auto. Ook kan de auto daardoor aan één stuk door worden geproduceerd. Ze zijn toch allemaal hetzelfde.

Technisch heeft de auto een range-extender in de vorm van zonnepanelen op het plaatwerk. Nog niet veel merken passen dat toe zoals Sono het wil doen, met deze hoeveelheid panelen. Het zou een extra actieradius van zo’n 35 kilometer kunnen opleveren. De totale actieradius (zonnepanelen incluis) zou rond de 255 km liggen.

Klinkt positief, maar Sono Motors is er nog niet. Voor de Sion moet er eerst geld in het laatje komen. Met dank aan kickstarters en investeerders wordt er echter een mijlpaal gehaald. Reis maar eens af naar de website van het merk.

Ongeveer een maand geleden lanceerde Sono Motors namelijk een bericht waarin stond dat ze 50 miljoen euro willen binnen harken binnen 50 dagen. Ambitieus! Maar het is ze gelukt. De teller op de website staat op bijna 51 miljoen euro, met nog één dag te gaan.

Men heeft dus wel oren naar een potente en vooral betaalbare elektrische auto. Met dit bedrag in het spaarvarken kan Sono aan de bak. Het vertrouwen van backers hebben ze bij deze.