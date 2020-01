Bentley neemt ruim de tijd met de Bentayga Speed

Haastige spoed is zelden goed.





Autofabrieken zijn tegenwoordig capabel genoeg om in rap tempo auto’s in elkaar te schroeven. Dat moet ook wel, want de vraag voor vele auto’s is zo groot dat je per dag een stuk of honderd auto’s in elkaar moet flansen. Je wil immers niet 10 weken wachten op een Hyundai i10. Bouwen, lassen, spuiten, motor erin en klaar.

Er zijn merken die zich dit soort massaproductie gewoon niet kunnen veroorloven. Dan heb je het wel over de hele andere kant van het spectrum. Bentley, bijvoorbeeld. Al rollen er meer ‘Flying B’s’ van de band dan ooit, het merk uit Crewe wil nog steeds zo veel mogelijk met de hand en vakkundig uitvoeren.

Om een beeld te vormen bij dit fenomeen, is onderstaande video een mooie blik binnenin de Bentley-fabriek.

Zo kun je zien hoe een Bentley Bentayga Speed, de snelle versie van de Bentley-SUV in elkaar wordt geschroefd. Al met al kun je concluderen dat kwaliteit wordt geprefereerd boven kwantiteit. Als je alle processen (bijvoorbeeld lakken, hout afwerken en bekleding) bij elkaar op telt, neemt het totale proces bijna 16 dagen in beslag. Automerken die vijf auto’s per dag in elkaar schroeven, kunnen 80(!) auto’s op de weg hebben gezet voor elke Bentayga die gebouwd wordt.

Uiteraard is dat het speerpunt van Bentley. Want oh wee als een panelgap een millimeter te dik is. Of een stiksel net een klein stukje afwijkt van de rest van de miljoenen stiksels. Of het hout net niet helemaal precies afgesneden is. De kwaliteitschecks zijn enorm. Die nemen met 52,5 uur dan ook het grootste gedeelte van de Bentayga-productie in beslag.

Verwacht dus niet dat je bij het bestellen van een Speed na drie dagen kunt instappen. Dat gaat echt nog wel even duren. Maar dan heb je ook een briljante SUV.