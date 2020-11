Minder snel achter de tralies voor niet betalen verkeersboete - Autoblog.nl

Er staat een consequentie tegenover als je uiteindelijk niet een verkeersboete kunt betalen. Het komt echter steeds minder vaak voor dat je de bak in moet.

Verkeersboete op de deurmat en deze gewoon negeren? Tenzij je eens een staatshotel van de binnenkant wil bekijken is dat niet aan te raden. In eerste instantie komen er een reeks verhogingen je kant op, maar uiteindelijk wacht er een cel op je. Toch is er een verandering gaande in dit proces.

In 2015 heeft de Nationale Ombudsman een onderzoek ingesteld naar het gijzelen van mensen die boetes wel willen, maar niet kunnen betalen. Dit onderzoek kwam er omdat er in 2014 ongeveer 10.000 mensen werden opgesloten omdat ze een boete niet konden betalen. Sindsdien daalt het aantal mensen dat in het gevang terecht komt hard. Ook in 2019.

200 mensen in de bak in 2019

Vorig jaar werden slechts 200 mensen opgesloten omdat ze een verkeersboete niet konden betalen. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Een enorm verschil in vergelijking met zes jaar geleden. Sinds het onderzoek van de Ombudsman kijkt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) naar de persoonlijke situatie van de persoon die de boete moet betalen. Het is niet zo dat boetes opeens kwijtgescholden worden, maar het CJIB kijkt dan naar alternatieve betalingsmogelijkheden. Zo kan de schuldhulpverlening van de gemeente snel ingeschakeld worden in een huishouden waar de financiële zaakjes niet op rolletjes verlopen.

Verkeersboete betalen

Elk jaar worden er circa 9 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat betekent dat slechts 0,002 procent van de uitgeschreven boetes ervoor heeft gezorgd dat mensen achter de tralies verdwijnen. 84 procent van de boetes worden na een eerste verhoging voldaan. Indien er geen betaling binnenkomt volgt er een tweede verhoging en in dat geval worden 91 procent van de boetes betaald. (via AD)