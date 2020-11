Onderzoek: rijden liever alleen in de auto - Autoblog.nl

Lekker ontspannend, een ritje in de auto met niemand om je heen. Uit onderzoek blijkt dat alleen rijden in de auto de voorkeur krijgt.

Vanuit milieutechnisch oogpunt is alleen rijden in de auto niet heel verantwoord. Er zijn één, twee, drie, vier of zelfs vijf of zes stoelen onbenut. Kijk je naar je eigen peace of mind dan kunnen we alllemaal wel beamen dat zo’n ritje in je eentje af en toe heerlijk is. Enne: gewichtsbesparing natuurlijk!

Uit onderzoek van RDWdata blijkt dat één op de vijf Nederlandse automobilisten het liefste alleen in de auto zit. Aan het onderzoek deden 1.028 autobezitters mee. Als er een partner is, dan mag deze bij voorkeur thuisblijven. Lekker gezellig. 21 procent van de automobilisten ervaren het commentaar van de partner op de bijrijdersstoel als vervelend. Want ja: je hebt die flitspaal wel gezien en ja, je vergeet niet de volgende afslag te nemen.

Verder komt in het onderzoek naar voren dat vrouwen meer kritiek hebben op de mannelijke bestuurder (36%) dan andersom (30%). Ik heb zo een vermoeden dat met name petrolheads en een niet-petrolhead vriendin of vrouw hier slachtoffer van zijn. Want ze begrijpen natuurlijk niets van je verlangen om terug te schakelen met tussengas of even die koppeling laten schieten voor een driftje. En jij maar blijven uitleggen dat je volgende auto écht een sper moet hebben.

Als laatste afleiding in het verkeer. Het onderzoek stelt dat 21 procent mannelijke bestuurders het als afleiding ervaart als de partner naast hen zit. Slechts 12 procent van de vrouwen ervaart dit zo. (via Telegraaf)