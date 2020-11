Volkswagen Up! GTI krijgt premium make-over - Autoblog.nl

De Volkswagen Up! GTI en premium in één zin? Ja, dat is zeker het geval met deze hatchback.

Het is makkelijker om een luxe auto nog luxer te maken dan hetzelfde resultaat behalen met een goedkoop model. Vilner staat bekend als een tuner dat vooral exclusieve auto’s aanpakt, maar af en toe maken ze ook een uitstapje. In dit geval hebben ze zichzelf een uitdaging opgelegd door een Volkswagen Up! van een premium make-over te voorzien.

Ze hebben het zichzelf niet al te moeilijk gemaakt. Vilner heeft namelijk een Volkswagen Up! GTI Als basis genomen. Het is de duurste variant en ook de versie met de mooiste afwerking af-fabriek.

Het GTI-thema is gebleven, met de iconische ruitpatroon op de stoelen. Vilner heeft de auto aangepakt in samenwerking met een andere bekende tuner, namelijk Milltek. Met zachte materialen voor de middenconsole en deurpanelen is de Volkswagen Up! GTI keurig afgewerkt. In de deur komt ook het GTI-logo terug als extra touch.

Aan de buitenkant is gekozen voor een opvallende livery met het getal 21 op de zijkant. Vilner zegt dat dit getal van belangrijke betekenis is voor de klant, voor wie de auto is aangepakt.

Aan het motorblok is niets gedaan. Dat is nog altijd een 1 liter driecilinder met 113 pk en 200 Nm koppel. Het kanon sprint in 8,8 seconden naar de honderd. Poah!