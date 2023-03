Minderjarigen van 14 en 16 rijden 220 km/u tijdens achtervolging!

Twee minderjarige jongens hebben dit weekend 220 km/u gereden tijdens een achtervolging, gelukkig zijn ze gepakt.

Toen ik die leeftijd had deed ik hele andere dingen. Beetje dansen, beetje sjansen en rond middernacht weer thuis zijn. De jeugd van tegenwoordig doet hele andere dingen blijkbaar. Auto’s stelen en keihard scheuren bijvoorbeeld. Zo ook dit weekend, waar twee jongens veel te hard reden in een gestolen auto.

Minderjarige jongens rijden hard tijdens achtervolging

De politie heeft de jonge gasten uiteindelijk opgepakt bij Nijkerk. Ze vielen op omdat ze veel te hard reden in een gestolen Franse auto. Een Franse auto die laat in de nacht een dergelijk tempo heeft valt altijd op, dat zijn vaak drugsrunners die weer naar huis gaan. Of juist ‘spullen’ komen halen in ons land. Of dat hier het geval is, is niet duidelijk.

Hard rijden deden ze zeker, er werden snelheden bereikt van 220 kilometer per uur. Levensgevaarlijk natuurlijk, voor hunzelf maar ook zeker voor de overige weggebruikers. De jongen van 16 zat achter het stuur van de auto.

De politie kreeg ’s nachts een melding binnen van een gestolen Franse auto die via de A16 Nederland binnen reed. De politie is daarom gaan posten bij Breda en welja daar zagen ze de auto. Natuurlijk hebben de dienders toen de achtervolging ingezet. Echter, de jongemannen waren niet voornemens om te stoppen. Sterker nog, ze gaven flink gas bij en haalde gevaarlijke capriolen uit om de politie af te schudden. Ze hebben bijvoorbeeld flink lopen slingeren op de weg en een blikje naar de politie gegooid.

Gepakt

Toch handig zo’n snelle Audi A6 van de politie, want ze zijn uiteindelijk gepakt. Gelukkig! Bij Nijkerk in Gelderland, een goede 100 kilometer verder, zijn de jongens aangehouden. De politie zegt: ‘Ter hoogte van afrit Nijkerk bedacht de bestuurder waarschijnlijk dat hij niet ging ontkomen aan ons en stopte op de vluchtstrook’. Het ging om twee Franse jongens. Op Twitter laten de dienders weten dat ze in de cel zitten in Apeldoorn en dat de recherche hun zal gaan ondervragen. De gestolen SUV is teruggebracht naar de Franse eigenaar.

Afbeeldingen via Verkeerspolitie Zwb op Twitter