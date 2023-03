Nyck de Vries na GP Saudi-Arabië: ‘ik moet meer aanvallen’

Na de GP van Saudi-Arabië is De Vries kritisch op zichzelf en is hij van mening dat hij meer moet aanvallen.

Wat een race, wat een soap! Max Verstappen die zich terugknokt van plek 15 naar plek 2 en al het gedoe omtrent Alonso. Twee dingen die de race van gisteren behoorlijk interessant maakte. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat er nog een Nederlander rondjes reed.

De Vries over de GP Saudi-Arabië

De Nederlandse coureur van AlphaTauri reed zijn tweede race voor zijn team. Hij startte als achttiende en heeft zelfs even op plek twaalf gereden. De Vries heeft flink lopen pushen en dit resulteerde in een mooie inhaalactie in de laatste bocht toen hij Logan Sargeant voorbij ging. Goede actie waardoor De Vries even in de spotlights kwam. Hierna kwam hij achter Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu, maar deze wist hij niet in te halen. Hij kwam uiteindelijk als veertiende over de streep.

Laten we eerlijk zijn, voor een tweede race is dit niet slecht. Maar ook niet heel goed, er zit meer in! Dat weet De Vries zelf ook. Hij zegt tegen Viaplay na de race dat ‘de snelheid niet slecht was, maar dat hij niet snel genoeg was om posities te pakken’.

Aanvallen

De coureur zegt dat hij niet voldoende kon aanvallen. Williams en Haas zijn op dit moment heel snel, zeker op de rechte stukken. Inhalen is dan extreem lastig, aldus de Nederlander. Toen hij na de safety car op een harde band reed, duurde het opwarmen te lang. De Vries zegt toen hij de laatste tien, dertien ronden vrij baan had het beter ging. Hij kwam steeds dichterbij Zhou.

Twee keer een GP gereden, twee keer plek veertien. Hij zegt hierop dat hij weer een race heeft uitgereden en veel heeft geleerd. ‘Het gevoel is dat ik continu kleine stapjes blijf maken en progressie boek. Ik vond eigenlijk het hele weekend, tot aan de kwalificatie, een stapje beter dan Bahrein’, aldus de nummer veertien van gisteren.

Hij blijft dus positief en waarom ook niet? Hij heeft wel wat foutjes gemaakt, maar het tempo zit er wel degelijk in. Het moet er alleen nog wat meer uitkomen. Wij zijn benieuwd naar de volgende GP en of hij dan zijn leermomenten omzet naar betere resultaten.