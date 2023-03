Stand na GP Saudi-Arabië 2023 en 6 dingen die ons opvielen

Zoals je mag verwachten van ons, de stand na de GP Saudi-Arabië 2023. Daarnaast vielen er ons 6 dingen op afgelopen weekend.

En dat was race nummer 2. Weer eentje in de zandbak. Het enorme spektakel dat we van deze baan kennen bleef een beetje uit, helaas. Een uitvaller (de Aston Martin van Lance Stroll) viel uit waardoor er een safetycar uitkwam. Deze zorgde voor nog een klein beetje spanning.

De snelheid van Red Bull is ongekend, het team scoort wederom maximaal. Sterker nog, ditmaal hebben ze de snelste raceronde gehaald waardoor ze nu écht maximaal hebben gescoord. Dit leidt uiteraard tot de nodige hilarische voorspellingen: het gevecht tussen Verstappen en Pérez.

Enfin, er gebeurde voldoende op en naast de baan dat we eventjes met jullie gaan bespreken op deze maandagmorgen.

Opvallende dingen van afgelopen race

Voor dat we alle rangen, standen en overzichten doornemen, hier eerst een paar dingen die ons opvielen van de Grand Prix in Saudi-Arabië.

Verstappen pech!

De Red Bull was vorig jaar in het begin heel eventjes geplaagd door kinderziektes. Dit jaar lijkt daar ook een beetje sprake van te zijn. De RB19 kwam vorige race goed voor de dag, maar nu had Max Verstappen een probleem met de achteras. Dat zorgt wel voor een beetje spanning, de Nederlander was immers de topfavoriet om de race te winnen. Het is wel een klein smetje op het blazoen van Red Bull, dat verder in blakende vorm verkeerd. Ander dingetje, je ziet nu wat het verschil is tussen uitstekende rijder (Sergio Pérez) en een buitencategorie coureur (Verstappen). Het werd in de kwalificatie nog best spannend, terwijl Verstappen in Q1 een halve seconde sneller was dan Pérez.

ViaPlay verbetert (niet)

We zijn niet hier om telkens af te geven op de grote instantie die ervoor zorgt dat Nederland F1 kan kijken. Afgelopen race was heerlijk dramatisch. Het duurt lang voordat de race opstart, de race hapert om de paar minuten, het beeld is geregeld bijzonder korrelig. Als kers in de appelmoes hadden ze een nieuwe manier gevonden om de huisraden irriteren: het geluid viel constant uit. Leuk om te weten: deze irritatie kost tegenwoordig 16,99 euro per maand. Logisch dat men F1TV of een VPN gebruikt.

Perez en Verstappen

Sergio Pérez heeft een keurige prestatie neergezet. Hij doet precies wat hij moet doen: winnen als Verstappen niet vooraan rijdt. Pérez is altijd goed op stratencircuits. Ondanks dat Pérez de kans had om eventjes het WK-klassement te leiden, weet iedereen dat het slechts een momentopname zal zijn. Zelfs de vader van Pérez weet het.

Piastri is een echte

Geen punten of een rol van betekenis. De vorige race viel hij uit, waardoor wij hem nog niet konden beoordelen als F1-coureur. Maar Oscar Piastri is wel ‘een echte’ hij kwalificeerde zich uitstekend. Dat niet alleen, hij schroomt zich niet om het gevecht aan te gaan met zijn teamgenoot. Daarmee heeft McLaren eindelijk weer een duo dat op gelijk niveau presteert.

WEER Fernando

Die Aston Martin loopt als een malle, dat blijkt. Heel even dachten de criticasters dat de Aston Martin alleen op Bahrein snel zou zijn. Toegegeven, het verschil was minder groot dan vorige race, maar die Aston Martin lijkt een prima allrounder te zijn. Stroll had wat pech, maar daarvoor wel een paar mooie acties. Dat buitenom inhalen doe je alleen als je echt vertrouwen hebt in de auto. Het is echter Fernando Alonso die gewoon weer een podium pakt als die in de buurt komt. Wat een held.

De Vries keurig, maar kleurloos

Het is wel balen voor Nyck de Vries. Krijgt ‘ie de kans in de Formule 1, zit ‘ie bij AlphaTauri, een team dat nog niet echt uit de verf komt. Zelf was De Vries in de kwalificatie niet geheel foutloos, maar het ziet er niet slecht uit voor de komende races. Vergeet niet dat De Vries in zijn laatste stint dezelfde tijden reed als de jongens achter in de top 10. Die punten komen vanzelf, maar hij moet wel Yuki Tsunoda achter zich laten, iets dat nog niet lukt.

Rijderskampioenschap

Die snelste raceronde die beide coureurs niet mochten rijden, pakte Verstappen toch. Dat is het verschil tussen een topcoureur en prima coureur. Alonso staat derde in het kampioenschap. Carlos Sainz, George Russell en Lewis Hamilton zitten heel erg dicht op elkaar. Onderaan zien we het eerste punt voor Kevin Magnussen.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 44 2 Pérez Red Bull 43 3 Alonso Aston Martin 30 4 Sainz Ferrari 20 5 Hamilton Mercedes 20 6 Russell Mercedes 18 7 Stroll Aston Martin 8 8 Leclerc Ferrari 6 9 Bottas Alfa Romeo 4 10 Ocon Alpine 4 11 Gasly Alpine 4 12 Magnussen Haas 1 13 Albon Williams 1 14 Tsunoda AlphaTauri 0 15 Hülkenberg Haas 0 16 Sargeant Williams 0 17 Guanyu Alfa Romeo 0 18 De Vries AlphaTauri 0 19 Piastri McLaren 0 20 Norris McLaren 0

Constructeurskampioenschap

De tijdstraf van Alonso komt Aston Martin wél duur te staan. Mercedes is niet supersnel, maar wel stabiel (en betrouwbaar) en stijgt naar P2 ten koste van Aston. Alpine F1 Team deed goede zaken en gaat voorbij aan concurrent Alfa Romeo. Haas stijgt naar P7 door het optreden van Magnussen. McLaren en AlphaTauri zijn puntloos.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 87 2 Mercedes 38 3 Aston Martin 38 4 Ferrari 26 5 Alpine 8 6 Alfa Romeo 4 7 Haas 1 8 Williams 1 9 McLaren 0 10 AlphaTauri 0

Kwalificatieduel

De oudjes doen het goed dit weekend! Magnussen maakte vorig jaar gehakt van Mick Schumacher in de kwalificaties, maar Nico Hülkenberg heeft tot nu toe de overhand op K-Mag. Wat dat betreft heeft Gunther Steiner die goede call gemaakt. Ook Alonso gaat als en komeet, alhoewel Stroll niet ver achter blijft. Piastri zette een topprestatie neer door vlak achter Hamilton kwalificeren. Russell weet overigens wederom Hamilton te verslaan. Dat hadden we niet verwacht, Hamilton had de tweede helft van het seizoen de overhand. Pérez staat nu gelijk met Verstappen. Vergeet alleen niet dat de Nederlander wel een halve seconde sneller was in Q1.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2023 in het kwalificatieduel is als volgt

Team Coureur Coureur Red Bull Verstappen (1) Pérez (1) Ferrari Leclerc (2) Sainz (0) Mercedes Russell (2) Hamilton (0) Alpine Ocon (2) Gasly (0) McLaren Norris (1) Piastri (1) Alfa Romeo Bottas (1) Zhou (1) Aston Martin Alonso (2) Stroll (0) Haas Magnussen (0) Hülkenberg (2) AlphaTauri Tsunoda (2) De Vries (0) Williams Albon (2) Sargeant (0)

Snelste raceronde

Nou, het zeg er lang naar uit dat Sergio Pérez het extra punt zou pakken voor de snelste raceronde. Verstappen zijn auto was niet denderend en die van Sergio wel. Verstappen reed kalmpjes aan tot de laatste ronde om even flink aan te zetten. En dat deed hij met verve: een 1:31.9 is echt bijzonder snel.

De onderlinge stand na de GP Saudi-Arabië 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Zhou Alfa Romeo 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day:

Dat is bijna zonder uitzondering de underdog. Wat ook altijd scoort is een coureur die heel veel plaatsen wint in de race. Verstappen ging van P14 naar P2. Heel erg knap, vonden de stemmers: 26% van de mensen vonden Verstappen de Driver of the Day.

De onderlinge stand na de GP Saudi-Arabië 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Fernando Alonso Aston Martin 1 Max Verstappen Red Bull 1

Heeft de Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Alledrie de redacteuren zagen in Verstappen de gedoodverfde winnaar. Net als alle wedkantoren. Het was dus wel eventjes spannend, want op een stratencircuit zet je een P15 niet zo snel om in racewinst.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, ALO) 17 Michael (VER, ALO, RUS) 7 Wouter (VER, PER, HAM) 3

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten

Deze Grand Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

2 april | GP van Australië

16 april | GP van China

30 april | GP van Azerbaijan

7 mei | GP van Miami

21 mei | GP van Emilia Romagna

28 mei | GP van Monaco

4 juni | GP van Spanje

18 juni | GP van Canada

2 juli | GP van Oostenrijk

9 juli | GP van Verenigd Koninkrijk

23 jul | GP van Hongarije

30 juli GP van België

27 augustus | GP van Nederland

3 september: GP van Italië

17 september | GP van Singapore

24 september | GP van Japan

8 oktober | GP Qatar

22 oktober: USA

29 oktober: Mexico

5 november: Brazilië

18 november: Las Vegas

26 november: Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Australië worden verreden op 31 maart om 03:30: lekker vroeg opstaan dus!