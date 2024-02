MINI Cooper S keert terug, zonder iconische uitlaten!

Dit is de Cooper S op basis van de nieuwe generatie MINI.

Hoe herkende je een Cooper S aan de afgelopen generaties? Inderdaad, met die stoere twee uitlaten in het midden. Blijkbaar zijn uitlaten uit den boze bij MINI. De elektrische merkidentiteit is inmiddels zo belangrijk geworden dat de Cooper S met benzinemotor dit niet mag uitstralen. Ook de typische luchtinlaat bij de motorkap mist.

Want inderdaad. Tot op heden ging het bij de nieuwe generatie MINI vooral over de elektrische variant. Dit is de versie met verbrandingsmotor. De auto komt er als Cooper C en als Cooper S. Het is in elk geval fijn dat de S überhaupt terugkeert. Noem jij maar eens een 3-deurs hot hatch die je nu nieuw kunt kopen. Ik wacht even. Inderdaad, dat segment is helemaal uitgestorven.

Cooper C en S

De Cooper C heeft een driecilinder benzinemotor. Deze levert 156 pk en 230 Nm aan koppel. In 7,7 seconden zit de C op 100 km/u. De Cooper S heeft een viercilinder aan boord, deze mag het doen met 204 pk en 300 Nm koppel. Het sprintje naar de honderd is in 6,6 seconden voltooid.

MINI zegt voor een minimalistisch ontwerp te hebben gekozen. Dat is inderdaad te zien. De Cooper S schreeuwt het niet van de daken dat dit de sportievere variant is. Dan moet je echt doorsparen voor de JCW.

Interieur

Dat minimalistische gaat door in het interieur. Achter het stuur zit niks, in plaats daarvan is er een groot centraal OLED-display waar alle informatie op valt af te lezen. Optioneel is een panoramische glazen schuifdak. De achterbank is neer te klappen in een 60:40 verhouding. Standaard heeft de MINI Cooper C en S 210 liter bagageruimte, met de bank plat is dat 725 liter.

Aankleden

Je nieuwe MINI Cooper C en S verder aankleden kan met de Essential, Classic, Favoured en JCW pakketten. Zoals je van MINI gewend bent zijn er weer allerlei mogelijkheden om de boel te personaliseren. Naast een exterieurkleur, kun je ook kiezen uit vier dakkleuren. De kleurcombinaties zijn trim-specifiek. Velgen zijn te kiezen in de formaten 16 tot 18 inch.

Lancering

Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe MINI Cooper C en S zijn nog niet bekendgemaakt. De line-up bestaat nu uit de MINI Cooper C (benzine), E (elektrisch), S (benzine) en SE (elektrisch). Het is wachten op een volbloed JCW. En wellicht als MINI het nog aandurft een GP4? Een man mag hopen.