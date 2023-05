Speciale Mini John Cooper Works viert de handbak

De handbak is dood, leve de handbak!

BMW’s zijn tegenwoordig allemaal loodzwaar, maar gelukkig hebben ze ook nog een lichtgewicht scheurijzer waarin je ouderwets ‘Freude am Fahren’ kunt beleven. We hebben het over de Mini, en in het bijzonder de John Cooper Works. Al ontbreekt er wel één ding: een handbak.

Mini levert nog wel een handbak, maar niet op de Cooper S en de John Cooper Works. Niet in Nederland althans. Maar misschien kun je binnenkort toch nog een John Cooper Works met handbak bemachtigen. Mini lanceert namelijk de 1to6Edition, wat een ode is aan de handbak.

De Mini John Cooper Works 1to6Edition is dus altijd handgeschakeld. Om dat te onderstrepen is de auto bezaaid met speciale logo’s. Het schakelpatroon komt zelfs tienduizenden keren terug, want de hele striping bestaat uit een herhaling van dit patroon. Ook in de dashboardtrim komt dit thema terug.

Dit zijn leuke details, maar uiteindelijk is het gewoon de zoveelste special edition met wat stickers. De handbak maakt deze 1to6Edition niet uniek, want in bijvoorbeeld Engeland en de VS is de John Cooper Works nog gewoon met handbak te krijgen.

Dat gezegd hebbende: het is leuk dat Mini nog hot hatches met een handbak bouwt. Al zal dat niet lang meer duren. Ze bouwen er nu in ieder geval nog 999, want dat is de oplage waarin de 1to6Edition gebouwd wordt. Deze auto’s worden verspreid over Europa en Noord-Amerika. Of er ook een paar naar Nederland komen is nog niet bekend.