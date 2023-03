MINI Clubman Untold Edition heeft gewaagde wielen

Speciaal voor de Cooper S komt MINI met een Untold Edition van de Clubman.

Kijk, een MINI wordt pas echt leuk als je ze een beetje gaat aankleden. Daar staat dan helaas vaak een premium prijskaartje tegenover, maar soit. Het merk komt ook geregeld met allerlei uitvoeringen op basis van bestaande modellen. Zo heb je een leuk aangeklede auto uit de doos. De nieuwe MINI Cooper S Clubman als Untold Edition doet dit.

Het begint al met de kleur. De tint Sage Green is niet te krijgen op een reguliere Clubman. Zo val je toch wat beter op als je de kinderen gaat afhalen bij de hockey. Daar horen de 18 inch wielen onder de naam Refined Brass zeker bij. Het is een gewaagde set. Opvallen doen ze zeker.

De Untold Edition van de MINI Cooper S Clubman herken je verder aan zijn striping en sportstoelen in in het interieur in de kleur MINI Yours Leather Lounge Sage Green. Exact, de exterieurkleur is doorgetrokken aan de binnenzijde van de auto.

Het basisrecept is onaangetast gebleven. Een tweeliter viercilinder turbomotor levert 178 pk in de Cooper S. Het is zeker niet het lekkerst sturende model van MINI, maar de Clubman is wel lekker praktisch. In 7,2 seconden accelereert de gepeperde Clubman naar de honderd. Geen aard verschuivende acceleratie nee. Moet het allemaal wat sneller dan kun je beter shoppen voor een vlotte Cooper JCW bijvoorbeeld. En als het wat saaier mag is er altijd nog de BMW 1 Serie.