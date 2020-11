MINI F56 Occasion Aankoopadvies 2014-heden - Autoblog.nl

Deze week in het occasion aankoopadvies, de derde generatie New MINI (F56). Ze rijden leuk en smoelen goed, maar zijn ze ook degelijk?

Eind vorige eeuw reanimeerde BMW het merk MINI met een leuk retro-sausje, maar met moderne techniek. Fiat deed hetzelfde succesvol met de 500, maar Volkswagen lukte het niet met de Kever.

Inmiddels is dit al de derde generatie new MINI (of BMW MINI). De MINI driedeurs (F56) werd in 2014 gelanceerd en is dus inmiddels ook volop tweedehands verkrijgbaar. Vergeleken met zijn twee voorgangers is de MINI Mk3 een stuk volwassener geworden: de bouwkwaliteit is beter en de ruimte binnenin is er behoorlijk op vooruit gegaan.

Nog praktischer zijn de MINI vijfdeurs (F55) en de zesdeurs MINI Clubman. Beide varianten verliezen wel iets van de charme van de driedeurs. Vanaf 2016 werd ook de MINI Cabriolet weer helemaal in het nieuw gestoken. In 2018 kreeg de driedeurs een facelift waarbij onder andere de gave Union Jack achterlichten werden toegevoegd.

Hoewel er ook diverse diesels leverbaar waren, kozen de Nederlanders vooral voor de benzine varianten. De MINI One (102 pk 1.2) en Cooper (1.5 136 pk) zijn driecilinders, de Cooper S (192 pk 2.0 liter) is een viercilinder. In 2020 kwam de volledig elektrische MINI Cooper SE op de markt, maar die is tweedehands natuurlijk nog nauwelijks verkrijgbaar.

Aandachtspunten MINI F56 occasion aankoopadvies

Als je een tweedehands derde generatie MINI wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met MINI MK3 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De deur en de b-stijl hebben wel eens ruzie met elkaar en dan blijft de lak er mogelijk niet op zitten. Dit is een gevalletje voor de garantie.

Een MINI koop je niet persé voor de ruimte. Zeker de driedeurs en cabriolet zijn krap achterin en hebben een kleine kofferbak. De Clubman daarentegen is een hele normale C-segment station qua ruimte. De Clubman is niet alleen langer, maar ook breder dan de andere MINI’s.

De cabriokap is niet fantastisch geïsoleerd. Ook met kap dicht is de cabrio minder stil dan zij broers met vast dak.

Onderstel

Bijgeluiden op de vooras zijn niet ongewoon. Er is een recall geweest om een bout beter vast te zetten, maar het kan ook zijn dat de rubbers van de spoorstang vervangen moeten worden.

Aandrijflijn

Controleer bij de handgeschakelde MINI’s of de koppeling lekker werkt. Soms kan bij de Cooper S er onterecht een melding verschijnen dat de koppeling aan vervanging toe is. De koppeling kan worden getest door in de tweede of vierde versnelling volgas te accelereren.

De MINI One en Cooper (benzine) hebben met de handbak een extreem lange versnelling. In de derde versnelling halen ze maar liefst 170 km/u. De automaat is wat dat betreft veel prettiger.

Er zijn een aantal gevallen bekend van de 1.5 benzine die olie lekt bij de pakking van de klepdeksel. Symptomen zijn niet lekker (stationair) lopen.

Vanaf modeljaar 2020 ploft de uitlaat beduidend minder/ bijna niet bij gas lossen bij de Cooper (S). Het zijn auto’s gebouwd vanaf (pakweg) augustus 2019. De oorzaak zijn de immer strenger wordende milieunormen.

Afslaan en slecht stationair lopen kan soms worden verholpen met een software update.

De axiaallager van de handgeschakelde Cooper kan defect raken, daar is een recall voor geweest.

De dieselmotoren (B37/ B47) kunnen bij BMW’s een opgerekte distributieketting hebben. Bij de diesel MINI horen we daar weinig van, maar dat kan ook met de geringe verkoopaantallen te maken hebben. Mocht je een diesel tegenkomen, controleer dan of de distributieketting ratelt. Het is vooral te horen bij een koude start of (verhoogd) stationair toerental. Het probleem wordt veroorzaakt doordat ketting uitrekt en de spanner deze niet meer strak krijgt. Vervangen is dan noodzakelijk.

Elektronica

Zoals altijd controleer je alle elektronica die aanwezig is.

Soms kan er een soort gel uit de regensensor lekken. Vervanging van de gelpad in de regensensor verhelpt dat.

Motoren

Benzine

One First 75 pk/ 150 Nm

One 102 pk/ 180 Nm

Cooper 136 pk/ 220 Nm

Cooper S 192 pk/ 280 Nm

John Cooper Works 231 pk/ 320 Nm

John Cooper Works GP 306 pk/ 450 Nm

Diesel

One D 95 pk/ 220 Nm

Cooper D 116 pk/ 220 Nm

Cooper SD 170 pk/ 360 Nm

Aanbod MINI F56 op Marktplaats

Er staan enkele duizenden tweedehands MINI’s op Marktplaats.nl. Prijzen voor de MINI F56 beginnen rond de 10 mille. Voor het totale aanbod van MINI’s kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.