Dit kost een kale Volkswagen ID.3 - Autoblog.nl

De basic ID.3 is wel saai, maar niet goedkoop.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: de Volkswagen ID.3 heeft zijn intrede gemaakt in ons land. Vorige maand werden er om precies te zijn 2.789 exemplaren van gele platen voorzien, meer dan welk model dan ook. De kans is dus best groot dat je er al één of meer tegen bent gekomen.

De ID.3’s die je momenteel ziet rijden zijn niet de meest karige exemplaren. Het zijn namelijk allemaal 1ST-uitvoeringen. Die hebben bijvoorbeeld standaard lichtmetalen velgen. Verder zijn ze makkelijk te herkennen aan de zilverkleurige C-stijl en accentlijn langs het dak. Op deze manier is het nog een redelijk frivole auto, maar straks zullen ook de kale uitvoeringen onze wegen betreden.

Die zijn namelijk vanaf heden te bestellen. De ID.3 Life is de meest basic uitvoering. Voor deze versie dus geen lichtmetalen velgen, maar suffe wieldoppen. Ook de zilverkleurige accenten heeft Volkswagen achterwege gelaten. Het design wordt er daarmee niet spannender op, hoewel er ongetwijfeld ook Nederlanders zijn die dat juist waarderen.

De hamvraag is natuurlijk: hoeveel goedkoper is de normale ID.3 ten opzichte van de ID.3 1ST? Dat valt vies tegen: de ID.3 Life met een vanafprijs van €37.890 welgeteld €100 goedkoper dan een ID.3 1ST. Voor dat bedrag moet je naast de lichtmetalen velgen ook onder meer stoelverwarming, automatische airco en parkeersensoren inleveren. Niet bepaald een aantrekkelijke deal dus.

Naast de ID.3 Life is er nu ook de ID.3 Business. Dit is nog steeds een vrij karige uitvoering, maar er worden wel zaken als Keyless Acces, een achteruitrijcamera, LED Matrix-verlichting en sfeerverlichting in het interieur toegevoegd. Deze versie kost €41.490. Voor dit bedrag rijdt je overigens nog steeds rond met wieldoppen.

De huidige versies van de ID.3 hebben allemaal een 58 kWh pakket een een 204 pk sterke motor. De actieradius is 424 km. De koopjesjagers moeten nog even geduld hebben tot volgend jaar. Dan komt de échte instapversie met een range van 330 km. Deze variant moet minder dan €30.000 gaan kosten. Het kan haast niet anders of dat wordt een succesnummer in Nederland.

De verschillende uitvoeringen van de ID.3 zijn te configureren op de website van Volkswagen.