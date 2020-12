MINI: "hatchback is onze Porsche 911" - Autoblog.nl

Oftewel: geen zorgen dat de aankomende nieuwe MINI radicaal anders wordt: verwacht een evolutie à la Porsche 911.

De auto-industrie lijkt heden ten dage te spelen met de ‘regels’. Een Ford Puma is niet meer een kekke sportwagen, maar een crossovers. Ook de Mitsubishi Eclipse is geen sportwagen meer. De Mustang is een elektrische SUV en als we het nieuws van vanmorgen mogen geloven is ook de naam Smart niet meer enkel uitbesteed aan een kleine stadswagen.

Nieuwe MINI

Genoeg reden voor vrees als het gaat om MINI en de geluiden dat de aanstaande MINI de ‘grootste verandering tot dusver gaat worden’. De drie evoluties die de MINI Hatchback heeft gekend waren op zijn zachtst gezegd, voorzichtig.

MINI Hatch 3-deurs (R50)

MINI Hatch 3-deurs (R56)

MINI Hatch 3-deurs (F56)

Met de wetenschap dat MINI niet bang is om hun merknaam op een SUV te plakken, wat is er heilig in MINI-land? CEO Bernd Körber zegt dus dat we de grootste verandering sinds de eerste generatie New MINI mogen verwachten. Moeten we vrezen dat die grote verandering een crossover-gerelateerde carrosserie is? De gruwel…

Onze 911

Korber kan ons echter ook geruststellen: er moet toch een basisrecept zijn waar de ontwerpers zich aan gaan houden. Volgens de baas van MINI is de Hatchback ‘hun Porsche 911’ Dat wil zeggen: Porsche kiest ook al een tijdje voor voorzichtige evolutie, maar durfde ook radicaal anders te zijn. Kijk maar naar wat er gebeurde toen de 996 op de markt kwam. In grote lijnen hetzelfde, maar je hoeft geen liefhebber te zijn om het verschil te zien. De 911 belichaamt wat Porsche in de kern is. Dat is een inspiratie voor MINI.

Porsche 911 (993)

Wouter zijn Porsche 911 (996)

Toch verandering

MINI moet echter wel vooruit. Korber legt het uit als volgt: het gamma gaat een gedurfde stap vooruit zetten met vele elektrische ontwikkelingen en een aantal crossovers. De aankomende MINI Hatchback moet echter dicht bij de kernwaardes blijven: herkenbare styling, drie- en vijfdeurs en nogal Engels. Hij gaat enorm gemoderniseerd worden, maar het is onmiskenbaar een MINI Hatchback. Sterker nog: als we eerdere geruchten mogen geloven, wordt hij kleiner dan de huidige driedeurs MINI. Dichter bij het origineel kun je dus niet komen.

Toekomst

Wellicht dat de MINI ooit echt radicaal gaat veranderen. Het heeft even tijd nodig: voor de MINI van 2023 gaan we zeker geen revoluties zien als het gaat om design en herkenbaarheid. Wij moedigen dat zeker aan. (via Autocar)

Image-credit: MINI versus Porsche, via @sebasjuhh op Autojunk.