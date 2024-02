Nieuwe MINI Cooper S JCW heeft een groot nadeel

Je kan van je nieuwe MINI Cooper S een heerlijk bommetje maken middels het JCW-pakket. Helaas wordt dat pakket gedegradeerd naar een optiekpakket.

Bij de nieuwe generatie MINI Cooper wordt vrij snel duidelijk dat dit keer de elektrische variant zeer belangrijk wordt. De elektrische Cooper was bij de F56-generatie een soort mosterd-na-de-maaltijd-situatie, wat overigens voor het succes van de auto niet lijkt te gelden. Met de nieuwe generatie wordt echter duidelijk dat vrijwel alle specs zo verbeterd kunnen worden dat je er nu een prima elektrische hatchback aan hebt.

Cooper S

Toch vergeet MINI ook de ICE-kopers niet en komt er een nieuwe Cooper op benzine. Daar deed MINI afgelopen week meer details over uit de doeken, inclusief de Cooper S-versie. Dat was toch altijd een favorietje voor de MINI-fanaat en de betere petrolhead, vandaar ook dat we er twee in de Autoblog Garage hebben (Martijn’s R53-motor in een R50 en Willem’s R56). Helaas voelt de nieuwe Cooper S een beetje als een deceptie. Ja, je kan hem aankleden met dikke velgen en je krijgt een sportief spoilertje mee, maar waar zijn de sportstrepen voor? Waar is de luchthapper? Waar is de centraal geplaatste dubbele uitlaat? Cooper S lijkt gedegradeerd te zijn naar simpelweg ‘de versie waar je 204 pk krijgt’ in tegenstelling tot de 156 pk sterke Cooper C.

Cooper S JCW

Wat MINI niet duidelijk maakte: er komt ook direct een JCW-pakket beschikbaar voor de Cooper S. Deze vinden we nu in de configurator. Tof! Maar eigenlijk heeft de nieuwe MINI Cooper S JCW min of meer hetzelfde probleem, namelijk dat het niet perse is wat je moet verwachten van de John Cooper Works-versie.

Om even te beginnen met het optische gedeelte: dat klopt op zich nog wel. Jammer genoeg ook hier geen centraal geplaatste uitlaat en luchthapper, maar wel genoeg sport-dingetjes om de JCW dik aan te kleden. De zwart plastic wielkasten zijn nu zwart gelakt, de splitters zijn iets lager en de bumpers zijn anders ingedeeld, inclusief grote grilles en een best forse diffusor. En check die dubbele spoiler achterop!

Striping

En zoals je kunt zien: bij de JCW krijg je wel (optioneel) striping. Zaken als een contrasterend dak en contrasterende spiegels zorgen ervoor dat je een beetje kan puzzelen met kleurstellingen, al is niet elke combi mogelijk. Klassieke opties als rood en zwart en groen en rood uiteraard wel en er zijn twee unieke velgdesigns. Klinkt dus op zich als een tof sportief pakket: hoe veel pk voegt dit toe?

Optisch

Geen één. MINI maakt van JCW officieel een sportpakket. Je kan namelijk zelfs de Cooper C uitdossen als JCW met 156 pk, of dus de Cooper S met 204 pk. De dagen dat de John Cooper Works-versie een echte upgrade is, zoals de oorsprong, zijn voorbij. We hebben een voorzichtige vrees dat dit ook een John Cooper Works GP uitsluit. Ergens begrijpelijk, maar voor de echte MINI-fanaat wel jammer. Een gigantische verrassing is het overigens niet, voor de elektrische Cooper werd al duidelijk dat hetzelfde gebeurt.

Verschil elektrisch

Nu we even de tijd hebben gehad om te pielen met de configurator, hebben we ook de volledige prijzen voor je. Eerst even dit. Het viel tijdens de introductie van de Cooper S op dat de zwarte wielkastranden voor een wereld van verschil zorgen. Toch is dat niet de hoofdreden dat de Cooper S ineens heel verschillend lijkt ten opzichte van de Cooper SE. Als je ze naast elkaar ziet, valt ook op dat het eigenlijk een hele andere auto is! De voorkant van de Cooper S lijkt veel meer op de uitgaande F56, terwijl op de SE de hele vormgeving voor anders is. Ronder en minder hoekig, vooral bij de koplampen. Ook de hoek van de voorruit is heel anders. Een elektrische MINI onderscheiden van de benzineversie is dus vrij makkelijk. De achterkant lijkt meer overeenkomsten te tonen, al zitten daar ook marginale verschillen in.

Enfin, de prijzen. MINI heeft het zoals verwacht voor elkaar gebokst om de Cooper E de goedkoopste MINI driedeurs te maken met 35.990 euro. De goedkoopste benzine-Cooper, de C, is er vanaf 36.990 euro. De nieuwe Cooper S gaat 42.490 euro kosten, terwijl de SE er al is vanaf 38.990 euro. Voor de JCW-versies is het verschil groter en mag je 2.500 euro extra aftikken voor de Cooper C met JCW-pakket. De Cooper S JCW is de duurste MINI driedeurs met 52.775 euro. Hieronder ter overzicht de vanafprijzen en de prijzen met JCW-pakket van de MINI Cooper C, S, E en SE.

Prijzen