Nieuwe MINI Cooper SE JCW is een lekkere dikkerd!

Kijk, de MINI Cooper SE JCW is toch gewoon lekker dik om te zien?

Het is altijd even wennen wanneer een automerk een nieuw model lanceert. De nieuwe generatie MINI Cooper heeft bij mij in elk geval een heel kort proces van gewenning. Want, wat een leuke moderne stadsauto is dit. Das mijn mening hè, hoef je het niet eens mee te zijn.

De uitgaande MINI Cooper SE was vooral veel van hetzelfde op de Nederlandse wegen. Met de nieuwe generatie heb je meer keuze, waaronder de JCW trim voor de MINI Cooper SE. Instagram-gebruiker parkedinmuc kwam zo’n gloednieuw exemplaar tegen in München. Zo tussen de andere auto’s krijg je meteen een goed idee hoe de auto in het echt oogt. Is toch wat anders dan zo’n gelikte IAA 2023 beurs bijvoorbeeld.

Zwarte details, grote wielen, een achterspoiler, striping over de motorkap en de grijze kleur maken deze MINI Cooper SE JCW tot een fijn aangezicht. In Duitsland heb je zo’n JCW er vanaf €45.060. Dat is dan toch wel weer een sloot geld hè.

Verwar deze JCW niet met de loeihete John Cooper Works modellen van MINI. Het gaat hier puur om een esthetische vorm. Kortom, veel bling en geen daadwerkelijke extra performance. De MINI Cooper Electric (J01) komt er voorlopig in twee smaakjes, met 305 km en 402 km rijbereik. Ik wil er wel eentje, helaas denkt mijn fiscale hoofd daar anders over. Want een prijspakker gaat het niet worden, MINI is nooit de goedkoopste geweest.