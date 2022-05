Mini stopt met handbak! Alleen nog maar automaten

Dat is balen voor de liefhebbers. Mini stopt met de handbak.

Het is een eeuwenoude discussie: Ajax of Feijenoord? McLaren of Williams? Frank de Grave of Jan-Peter Balkenende? En natuurlijk: Automaat of handbak? Tegenwoordig zijn automaten dermate goed, dat er eigenlijk geen gegronde reden is te kiezen voor een handbak. Zeker met emissies in het achterhoofd is een automaat de betere keuze.

Maar er zijn auto’s waarbij de handbak nog altijd de voorkeur geniet. Zeker als het gaat om een kleine en sportieve auto. Denk aan de Mazda MX-5, Toyota GR86 of Honda Civic Type-R. Uiteraard hoort de MINI ook in dat rijtje. En zoals de titel verklapt, stop Mini met de handbak. Dat meldt Autocar.

Waarom stopt Mini met de handbak?

De reden hiervoor zit ‘m niet zozeer in de afnemers, dan wel de toeleveranciers. De reden dat de toeleveranciers het niet voor elkaar krijgen, is tweevoudig. Enerzijds zijn er nog uitwassen van corona (tekort aan halfgeleiders), anderzijds speelt de oorlog in Oekraïne ook mee.

Dit betekent automatisch (pun intended) dat Mini’s ook duurder gaan worden, nu Mini stopt met de handbak. In veel gevallen zijn de Mini’s met een handbak namelijk een stukje goedkoper. Het scheelt een beetje per type en uitvoering wat de nieuwe meerprijs is.

Nederland

De Nederlandse Mini-configurator is op dit moment niet online. Voorheen kostte de goedkoopste Mini (de One) 26.957 euro. De Mini One met automaat kost 29.167 euro. Bij veel andere Mini’s is het prijsverschil tussen de handbak en de automaat veel kleiner.

Dat Mini stopt met de handbak, wil nog niet zeggen dat het definitief is. Mini doet dit om tijdelijk het gamma zo eenvoudig mogelijk te houden om hun klanten te kunnen bedienen. Nu zijn automaten telkens populairder, ook in Mini’s. Dus een heel vreemde keuze is het niet. Hopelijk is het niet een permanente.

