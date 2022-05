Mazda plannen met RWD en zes-in-lijn uit de doeken

Als iedereen massaal stopt met het kopen van SUVs, kan Mazda de beeldschone Vision Coupé bouwen. Maar ja, daar kan Mazda zijn plannen niet op aanpassen.

Mazda is een lekker eigenwijs merk. Ze doen alles net even anders dan dan de normale merken doen. Of het je smaak is of niet, rijden in een Mazda is een relatief unieke ervaring. Een motor die toeren moet maken, vrij vlezige besturing, directe handbak: het zijn allemaal facetten die net eventjes anders zijn. Een Mini Countryman rijdt als een BMW X1 en een Audi A3 hetzelfde als een Seat Leon. Simpelweg omdat het dezelfde auto is. Maar een Maza wijkt iets meer af.

Een ander aspect van Mazda komt binnenkort: platforms met achterwielaandrijving en eventueel een zes-in-lijnmotor! Hun visie: een grote motor hoeft minder hard te werken. Met die filosofie kun je ook een relatief zuinige auto bouwen. De eerste auto die gebruik maakt van dit platform is de CX-60.

Plannen Mazda 6

Nu de huidige Mazda 6 inmiddels 10 jaar oud is en ze dit platform hebben, rijst natuurlijk de vraag: wanneer komt de Mazda 6? De baas van Mazda Europe, Joachim Kunz, heeft laat het (deels) verlossende antwoord weten aan Autocar:

Het zou geweldig zijn… Om het nieuwe FR-platform en de zes-in-lijnmotoren voor de Mazda 6-opvolger te gebruiken. Of een grote sportieve coupé. We willen dat heel erg graag doen. Maar op dit moment is het vooral belangrijk dat we SUV’s verkopen. Joachim Kunz, wil graag de betere BMW bouwen.

We gingen er een beetje vanuit dat de concepts die Mazda over de afgelopen jaren lieten zien, voorbodes waren. Dat gebeurt wel vaker. Daarnaast, Mazda gaat natuurlijk geen prijzig platform en motorengeneratie ontwikkelen als het nauwelijks gebruikt gaat worden.

Businesscase

In principe lijkt die aanname wel te kloppen, maar lijkt het erop dat Mazda de businesscase niet rondkrijgt voor een D-segment sedan. Nu is dat niet vreemd, veel D-segment sedans gaan inmiddels uit productie zonder dat ze een opvolger krijgen.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen nieuwe Mazda’s gebruiken maken van het nieuwe platform. In eerste instantie komt de Mazda CX-80. Dat is in feite een CX-60, maar dan met een extra zitrij.

Nu wordt het verwarrend, want er komt ook een grotere SUV, de CX-70. Deze is aanzienlijk breder dan de CX-60. De zevenzits versie van de CX-70 heet de CX-90. Al deze modellen staan op hetzelfde RWD-platform en maken gebruik van de nieuwe zes-in-lijnmotoren.

Helemaal uitgesloten is een sedan of SUV ook zeker niet. De komst ervan hangt er dus vooral vanaf of de CX-60, CX-70, CX-80 en CX-90 een succes gaan worden.

