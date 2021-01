MINI trekt stekker uit personalisatieprogramma - Autoblog.nl

Het was een leuk idee, maar blijkbaar hadden maar weinig klanten daadwerkelijk interesse in een MINI Yours Customised auto.

In 2017 kondigde MINI een personalisatieprogramma voor de modellen aan. Onder de naam Yours Customised was het onder meer mogelijk om het dashboard voor een deel te personaliseren.

MINI Yours Customised

In door MINI verstrekte voorbeelden zag je bijvoorbeeld hoe namen in de instaplijsten of dashboards werden verwerkt. Hartstikke leuk voor de eerste eigenaar, maar wie zegt dat de volgende eigenaar ook toevallig Henk heet? Het idee van de restwaarde zou ongetwijfeld mee hebben gespeeld of mensen gebruik maakten van het MINI Yours Customised programma of niet. De BMW Group maakte gebruik van 3D print technologie en werkte hiervoor samen met een aantal derde partijen.

Drie jaar na introductie van het personalisatieprogramma laat MINI weten te stoppen met de service. Een reden geeft de autofabrikant niet. Het is voor de hand liggend dat een tegenvallende vraag de oorzaak kan zijn van dit besluit. Op de speciale Yours Customised webpagina valt te lezen dat het merk is gestopt met het aanbieden van dit programma. Heb jij ooit een MINI gezien of gereden met Yours Customised opties? Laat het weten in de comments.