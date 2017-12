MINI Yours Customised: auto naar eigen smaak maken

Helemaal hip en past dus prima bij een merk als MINI.

Naast crossovers en SUV’s is er een andere trend gaande. De trend van personalisatie. Stonden voorheen merken als Rolls-Royce en Bentley bekend als dé merken waar je de auto van een persoonlijke touch kon voorzien, tegenwoordig kan zelfs de Aygo van je oma wat extra flair krijgen in de vorm van personalisatie.

MINI gaat mee in deze trend en introduceert MINI Yours Customised. Onderdelen van de auto kunnen door de klant van een persoonlijk tintje worden voorzien. Met deze nieuwe mogelijkheid kan via een online configurator wensen worden doorgegeven. Denk aan eigen ontwerpen met betrekking tot de omlijsting van richtingaanwijzers, dashboardpanelen, verlichte dorpellijsten en LED-portierprojectie.

Met 3D-printers en lasertechnologie maakt MINI het product naar wens van de klant. Er kan worden gekozen voor diverse kleuren, patronen, symbolen en afwerkingen. MINI Yours Customised is medio 2018 beschikbaar op diverse modellen van het merk. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.