Koop de BMW M1 AHG van Paul Walker - Autoblog.nl

Loop de kans niet mis en koop deze BMW M1 AHG van Paul Walker. Nadat wij even me je doorlopen waar AHG voor staat, uiteraard.

Wie had kunnen denken in 2001 toen de The Fast and the Furious uitkwam dat die ene film zou uitgroeien tot een wereldwijd fenomeen. Ik was in die tijd een jonge tiener en weet nog dat ik de film voor het eerst keek met een paar matties. Laten we zeggen: ik had het niet zien aankomen. In plaats daarvan was ik die guy uit de Ziggo-reclame die je in flashbacks mobiele telefoons en internet belachelijk ziet maken. Want ja, het was zeker vermakelijke pulp voor de jonge autoliefhebber, maar toch vooral ook pulp.

Paul Walker lachte echter als laatst en als beste, althans tot 2013 dan -hij. maakt. ‘m. gewoon-. In dat jaar kwam de op dat moment 40-jarige namelijk tragisch om het leven in een getunede Porsche Carrera GT. Hij deelde die auto, zowel als eigenaar als ten tijde van het ongeluk, met boezemvriend Roger Rodas. Rodas zat achter het stuur op het moment des onheils en kwam eveneens om het leven. Enfin, de tragoidia met rechtszaken en ellende nadien is jullie allen genoegzaam bekend.

Eveneens bekend is dat Walker samen met Rodas naast de Carrera GT een forse collectie andere auto’s had, met veel JDM spul maar ook de nodige dikke BMW’s. Een van die BMW’s staat nu te veil op Bringatrailer.com. Het gaat om een BMW M1 uit 1979, uitgedost in de speciale AHG spec.

De BMW M1 was zoals jullie allen natuurlijk ook al weten de enige echte supercar die BMW ooit gemaakt heeft. Net als de meeste dikste BMW’s, was het geen commercieel succes, maar wel een mooi verhaal. Dat is ook wat waard. Legendarisch is het verhaal dat BMW moest inbreken bij Lamborghini om een aantal onderdelen uit de failliete boedel te ‘stelen’. Je kan daar meer over lezen in onze stokoude special over de auto uit 2008.

Met de zes-in-lijn van Paul Rosche achter je oren was je in 1979 op zich natuurlijk geen stakker, maar dit was de tijd van de Countach. Een supercar mocht nog wel wat flamboyanter zijn. Daar kwam dealer AHG om de hoek kijken. Zij gaven de motor nog wat meer oempff, monteerden een volledig lederen interieur, kekke driedelige 16″ pornojetsers van BBS, een sportuitlaat en last but not least een bodykit met BMW Motorsport Livery die je M1 liet lijken op een M1 Procar voor het circuit.

Het exemplaar van Paul Walker en Roger Rodas is zo’n door AHG aangepakte unit. Dat maakt ‘m, zeker gezien het feit dat er überhaupt maar 453 M1’s gebouwd zijn (399 straatauto’s) extra speciaal. Omdat de kilometerstand ook nog maar 4.000 mijl bedraagt, wordt er momenteel helaas wel al lekker opgeboden. Het hoogste bod tikt nu al 390.000 Dollar aan. Maar goed, jij bent een man (m/v) met een banksaldo. Koop dan!!1!