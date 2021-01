Fail: laatste '20 Corvette C8 niet verkocht - Autoblog.nl

De veiling van de laatste 2020 Corvette C8 verliep niet op rolletjes. Sterker nog, de auto is nog steeds te koop.

Amerikanen zijn gek op veilingen. Zeker als er een verhaal aan een auto hangt is dat goed voor de verkoopwaarde. Recent werd er een interessante Corvette ter veil aangeboden, maar opmerkelijk genoeg werd het ding niet verpatst. Het gaat hier om de laatste 2020 Corvette C8 die gebouwd is in de GM Bowling Green fabriek. De auto werd aangeboden tijdens de Kissimmee 2021 veiling van Mecum.

Corvette C8 veiling

De verwachting was dat de interesse wel groot zou zijn. De eerste en het laatste productiemodel van een auto levert doorgaans wel enige interesse op. Daarnaast is het een traditie van GM om een eerste en laatste geproduceerde auto niet direct te verkopen, maar via een veiling aan te bieden. Dat viel vies tegen voor de verkoper en veilinghuis Mecum. Het bedrijf stond zelfs een beetje voor aap, want er gingen maar weinig vingers omhoog voor de musclecar. Het hoogste bod kwam uit op 140.000 dollar. Daarmee werd het (onbekende) minimumbedrag niet gehaald en dus ging de verkoop niet door.

Wellicht dat het uiterlijk er iets mee te maken heeft? De productie van de Corvette vond plaats op 14 december 2020. Het gaat hier om een ’20 Corvette C8 met de hardtop convertible en de 3LT-uitvoering. Het exterieur is oranje, terwijl het interieur een ietwat gevoelig tan lederen interieur heeft. De auto was hagelnieuw, met slechts 6 mijl op de teller.

De veiling was van de laatste 2020 Corvette C8 is een enorm verschil in vergelijking met het eerste model, dat eveneens geveild werd. Die auto leverde maar liefst drie miljoen dollar op. Een belangrijke kanttekening is wel dat het toen ging om een veiling voor het goede doel, wat dit keer niet het geval was. (via GMAuthority)