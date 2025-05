Minister niet blij met snelwegfeest Amsterdam

Snelwegfeest. Ik claim gewoon nu al het woord van het jaar.

Nederland is net Duitsland tegenwoordig. Nee, niet in dat opzicht. Ik heb het over wegwerkzaamheden. Je hoeft maar in de auto te stappen en een stukje rijden of je wordt geconfronteerd met een wegafsluiting. Rijkswaterstaat is op ontzettend veel plekken bezig met onderhoud in het land.

Snelwegfeest A10 Amsterdam

Onderhoud dat niet uitgesteld kan worden, waardoor automobilisten op veel plekken te maken krijgen met files, omrijden of ander noodzakelijk kwaad. Geen noodzakelijk kwaad, maar een ridicuul idee van ambtenaren is de A10 afsluiten voor een feestje. Niet van extinction rebellion, maar de gemeente Amsterdam.

Amsterdam bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt groots gevierd. Er is onder andere een feestje op de snelweg. Je verzint het niet. Minister van Infrastructuur Barry Madlener is er bepaald niet over te spreken, daarover bericht de Telegraaf.

Je moet wegen niet claimen voor feestjes

Is opgetekend, Barry Madlener. Rond 21 juni sluit de gemeente Amsterdam de A10 gedeeltelijk af voor diverse festiviteiten, waaronder een hardloopwedstrijd, een massahuwelijk en optredens. Dat allemaal op de snelweg.

Je zou denken. Een feestje, leuk. Maar hebben ze in 020 daar geen Museumplein voor? Origineel is het wel. Noem maar eens een ander feestje dat op de A10 heeft plaatsgevonden.

Madlener benoemt dan ook terecht de kalender vol wegwerkzaamheden in Nederland. Daar komt deze, toch wel onzinnige, wegafsluiting bovenop. De afsluiting komt voort uit een beslissing van het vorige kabinet. De verkeersminister benadrukt dat het eenmalige karakter van het evenement het acceptabel maakt. Maar ja, misschien valt de A10 wel in de smaak.

Voor je het weet hebben we Rock Am A10. A10pop, A10land, Concert at A10, Down The A10 Hole, North Sea A10 Festival, Zwarte A10, Defqon A10 en natuurlijk het A10 Dance Event.

Alle seinen staan al op groen voor het gemeentelijke feestje. Er nu nog over klagen heeft weinig zin. Heb je als automobilist zijnde in elk geval nog een goed excuus om niet naar Amsterdam te hoeven. Want ze waren aan het hardlopen/trouwen/barbecueën op de A10. Doorhalen wat niet van toepassing is. Nu hopen dat je baas je ook gelooft, wanneer je een afspraak had op die dag in onze hoofdstad.