Is dit de eerste Taycan die méér waard is geworden?

Wat krijgen we nou, een Taycan die niet afschrijft als een baksteen?

Zoals je waarschijnlijk weet is de Porsche Taycan niet de auto die je moet hebben als je weinig wil afschrijven. Dat neemt niet weg dat het een bijzonder fijne auto is. En vergeet niet dat er ook auto’s met een verbrandingsmotor zijn die afschrijven als een baksteen, zoals een Maserati Quattroporte.

Enfin, we hebben nu een exemplaar gevonden die niet hard lijkt af te schrijven. Integendeel, deze auto is misschien zelfs meer waard geworden. Dat moet nog blijken als deze auto geveild wordt, maar daar komen we straks op terug.

Het betreft de Porsche Taycan 4S Artcar uit 2021. Deze auto is door de Amerikaanse kunstenaar Richard Phillips voorzien van bloemrijk kunstwerk. Dat wil zeggen: er is een kunstwerk van hem afgedrukt op een wrap en die is op de auto geplakt. Het is helaas geen auto die daadwerkelijk is beschilderd. Het interieur is verder ook helemaal standaard, op inscripties op de dorpels na.

Het is dus in feite gewoon een gewrapte Taycan, maar toch wordt het gezien als een collector’s item. De auto werd in 2021 door een prestigieus veilinghuis (RM Sotheby’s) geveild en degene die ‘m kocht heeft er sindsdien niet of nauwelijks mee gereden. Er staats slechts 605 kilometer op de teller.

De koper heeft er destijds 200.000 dollar voor betaald, wat volgens de toenmalige koers neerkwam op €166.000. Nu komt het: op Villa d’Este wordt de auto opnieuw geveild. En veilinghuis Broad Arrow Auctions verwacht dat de auto nu €200.000 tot €250.000 (!) op gaat brengen. Dat zou dus betekenen dat de auto een klap meer waard is geworden.

Of mensen echt zo gek zijn om €250.000 te bieden voor een gewrapte Taycan 4S? Dat lijkt ons sterk, maar we gaan het later deze week meemaken.