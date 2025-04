Minister: gewoon vol gas langs natuurgebieden

Goed nieuws, we hoeven niet van het gas bij natuurgebieden! Gewoon op volle snelheid langs kwetsbare natuur.

Nou ja, goed nieuws, dat is maar net vanuit welk perspectief je kijkt natuurlijk. Als je de natuur voorrang geeft boven alles dan is het geen goed nieuws. Voor wie pro doorrijden is, is het wel goed nieuws.

De minister van Infrastructuur Barry Madlener heeft voor ons al op drie trajecten in heel Nederland geregeld dat we de hele dag 130 kilometer per uur mogen rijden en een vierde stukje snelweg is in aantocht.

Op de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen, de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland, en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug mag het inmiddels. Het is de bedoeling dat voor de zomer er ook op een vierde traject, de A37 tussen knooppunt Holssloot en aansluiting Zwartemeer, 130 km/u mag worden gereden. Daar worden nu voorbereidingen voor getroffen. In totaal gaat het om 117 kilometer aan asfalt.

Niet van het gas voor natuurgebieden

Voor dat doorrijden is kennelijk stikstofruimte gevonden. Nou zijn er landelijk nog wel meer problemen met stikstof en daar moeten maatregelen voor worden bedacht. Zo lagen ook snelheidsbeperkingen bij natuurgebieden op tafel.

Voor aanvang van de ministerraad meldt de minister echter tegenover RTL Nieuws dat dit plan om extra snelheidsverlagingen door te voeren bij kwetsbare natuur in ieder geval niet doorgaat.

Gewoon op snelheid langs de natuur dus!

Het kabinet kijkt nadrukkelijk naar andere maatregelen om de stikstofuitstoot van de snelwegen naar beneden te krijgen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar meer trajectcontroles op diezelfde snelwegen langs kwetsbare natuur. Zoals de minister zegt: alle beetjes helpen.

Maar niet langzamer rijden langs kwetsbare natuur. Dat helpt dan misschien wel, maar past niet bij het vroem vroem gevoel dat dit kabinet ondanks alles ook nog wil uitstralen. Met de fijnstof gaat het in ieder geval alvast de goede kant op.

Foto Minister Madlener via Rijksoverheid.nl