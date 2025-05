Ze bestaan nog: de powersedan waar we jaloers op zijn

Een atmosferische V8 in een nieuwe, compacte sedan? Zie hier de Lexus IS500 Ultimate Edition.

Onafhankelijk gezien is het een achterhaald concept. Een grote motor in een compact model stoppen. Nog geen 20 jaar geleden was dit de normaalste zaak van de wereld. Kijk maar naar de Mercedes C63 AMG, de M3 met V8, Audi met de RS4 en legio Amerikaanse modellen.

Lexus IS500 Ultimate Edition

Waar Europa, al dan niet onder druk van regelgeving, is overgestapt op kleinere motoren met turbo’s en inmiddels elektrificatie, houden ze in Amerika nog wel vast aan het klassieke concept. Daar ben ik best jaloers op. Ook al is een turbomotor beter of zuiniger, er gaat toch niks boven een tokkelende V8?

De Lexus IS-F was de eerste en de laatste IS-serie Lexus die we hier in Europa hadden met een V8. In Amerika is de huidige IS daar ook nog gewoon verkrijgbaar met een achtpitter. Lekker hoor. Op basis van dat topmodel heeft Lexus nu een speciaaltje uitgebracht in vorm van de IS500 Ultimate Edition. Beetje flauw: Lexus heeft maar één foto vrijgegeven van dit model.

Want ja, bij Lexus staat modelaanduiding nog wel voor de cilinderinhoud. Waar de Duitse merken ons inmiddels foppen, is de IS500 inderdaad een model met een 5.0 liter V8. De achtcilinder levert 472 atmosferische pk’s, gekoppeld aan een achttraps automaat. Rode Brembo-remklauwen met zes zuigers aan de voorzijde helpen het geweld tot stoppen te brengen.

De Lexus IS500 Ultimate Edition is uitgevoerd in een exclusieve kleur genaamd Wind, een metallic lichtgrijze tint. Echt vet zijn de 19-inch BBS-velgen. In het interieur is gekozen voor Circuit Red lederen bekleding in combinatie met suède. Verder is er een genummerde badge geplaatst, zoals het heurt met een speciale editie.

Wat de IS500 Ultimate Edition gaat kosten, is nog niet bekend, maar reken op een dikke premium boven de standaardprijs van $60.595. Dat zijn sowieso prijzen waar we hier in Nederland om huilen. Wat koop je immers nog voor omgerekend zo’n 53.000 euro in ons land? Zelfs een nieuwe CLA gaat je niet lukken.