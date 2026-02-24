Topverkoper BMW krijgt geen facelift maar direct volledige vervanger

Een goede verkoper bij BMW krijgt niet eens een facelift, maar wordt al vrij snel volledig vernieuwd.

Er zijn BMW-puristen (tot voor kort zelfs bij ons op de redactie) die nog steeds vinden dat een BMW pas echt zijn naam waar maakt als de achterwielen de aandrijving doen. Voor mensen wie dat echt helemaal niks uitmaakt, is er het UKL-platform. De Untere Klasse zijn de BMW’s die veelal kopers beogen die het niet zo veel uitmaakt welke wielen de aandrijving doen. Laten we wel wezen, pas bij een auto als de BMW M140i gaat het uitmaken, maar auto’s als de 2 Serie Active Tourer zijn prima zoals ze zijn, voor de kopers dan.

BMW X1

Zo wist ook de BMW X1 te veranderen van letterlijk een opgehoogde 1 Serie naar, nou ja, datzelfde, maar dan met FWD. Sinds deze generatie is het letterlijk ketterij, want BMW zet met de iX1 nu ook flink in op EV. Dat legt ze geen windeieren, want de X1 verkoopt prima. In België en Luxemburg is het zelfs de bestverkochte auto van vorig jaar, met een vrijwel perfecte 50/50-verdeling tussen X1 en iX1. In Nederland ging het vorig jaar om bijna dubbel zo veel iX1’s dan X1’s. Een schot in de roos. Dus stopt BMW er alweer mee in 2027.

BMW iX1 krijgt geen facelift

Tenminste, BMW gaat in 2027 stoppen met de huidige iX1, die dan nog geen vijf jaar in productie is geweest. Dat meldt de BMW-aankondigingen-goeroe ynguldyn op Bimmerpost. Die heeft het over een BMW iX1 ‘NB5’, terwijl we de huidige versie kennen als U11. NB5 klinkt meer als een Neue Klasse-code en dat is dan ook wat BMW gaat doen. Aangezien er flink wordt ingezet op de Neue Klasse-designtaal en architectuur, wil BMW ietwat versneld de iX1 aflossen met een compleet nieuw model. En die gaat het wel veel langer volhouden, volgens deze gelekte informatie van het najaar van 2027 tot en met 2036(!).

Opmerkelijk is dat BMW daarmee de iX1 aflost zonder de huidige een facelift of Life Cycle Impulse (LCI) te geven. Dat gebeurt meestal na een jaar of vier. Ergens zou je zeggen dat dit de trend volgt van de huidige BMW 1 Serie, waar de F40 na een paar jaar uit productie ging en nu de F70 is. Toch voelt dat anders, want de F70 is oneerbiedig gezegd een flinke facelift. Van de huidige UKL-basis naar de Neue Klasse is andere koek, helemaal na vijf jaar.

Normale X1 blijft

Let wel dat deze korte carrière voor de U11 enkel geldt voor de BMW iX1. De X1 op benzine moet het wel nog even volhouden, tot 2033 als de inside-info klopt (wat het vaak doet). Daarvoor komt wel net voor de introductie van de Neue Klasse iX1 een LCI voor de huidige X1 halverwege 2027. Denk aan hetzelfde als wat BMW nu doet met de X3 en iX3: dezelfde naam en plaats in het gamma, maar de EV-versie is anders dan de ICE-versie. In 2026 gaat BMW nog het motorengamma herzien, wat waarschijnlijk ook gaat uitmaken voor de facelift. Ten slotte: de facelift blijft afwachten, maar één ding wat wel te melden valt is dat de Panoramic Vision-interface zoals in de iX3 (het ‘head up display’ over de hele breedte van de voorruit) een rol gaat spelen voor de niet-elektrische X1.

Een korte carrière voor de huidige BMW iX1, maar hopelijk een blijvend succes voor de Neue Klasse-opvolger die de lijn van nu moet doorzetten. Kom maar door!