Deze populaire Chinees krijgt nu al een opvolger

De opvolger ziet er wel een stuk saaier uit.

De meeste Chinese EV’s zijn lang niet zo succesvol als vaak geroepen wordt, maar er zijn wel degelijk een paar succesnummertjes. MG had natuurlijk een bestseller in de vorm van de ZS EV, maar ook de MG4 doet het aardig. In twee jaar tijd zijn er zo’n 4.000 van verkocht.

Als je vergeten bent welk model dat ook al weer was (het is je vergeven): dat is die hatchback met die rare spoiler aan de achterkant. Deze auto werd in 2022 geïntroduceerd en is dus helemaal nog niet oud. Toch oogde de MG4 er – ondanks het opvallende design – al meteen een beetje gedateerd. Het had ook zomaar een ontwerp uit 2014 kunnen zijn.

Kennelijk vonden ze dat bij MG zelf ook, want er is nu al een compleet nieuwe MG4. Die is nog niet officieel onthuld, maar via het Chinese patentbureau zijn al wel de eerste beelden opgedoken.

De nieuwe MG4 ziet er moderner uit, maar wel een stuk minder spannend. Het is nu gewoon een doodnormale hatchback. De auto doet een beetje denken aan Toyota, voordat Toyota hip werd. Is dat erg? Niet echt, want de gemiddelde MG-koper kijkt toch alleen naar het prijskaartje. Het meest spannende designelement zijn nog de achterlichten. Net als bij de Cyberster kun je hier een pijlvorm in terugzien

De nieuwe MG4 is een slagje groter dan zijn voorganger. De lengte is toegenomen van 4,29 meter naar 4,40 meter. Interessant: de MG4 is desondanks wel lichter. Het gewicht is afgenomen van 1.641 kg naar 1.485 kg. Welk accupakket er in ligt is nog niet bekend. Daarvoor moeten we toch even de echte onthulling afwachten.

Of en wanneer de auto onze kant op komt is ook nog niet bekend, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Nederland is gewoon een interessante markt voor MG, ook al verkochten ze vorig jaar een stuk minder auto’s dan in 2023. In verhouding verkoopt de MG4 in Nederland juist beter dan in China, waar het geen bestseller is.