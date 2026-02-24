Je gaat de nieuwe E-Klasse van de politie nu écht vaak tegenkomen

Mercedes begint officieel met het leveren van de nieuwe E-Klasse aan de Nederlandse politie.

Mocht je op de snelweg een politieauto tegenkomen, dan is de kans vrij groot dat het een Audi A6 Avant is. De Snelle Interventievoertuigen of SIV’s van de politie voelen zich daar het meest thuis, om achter gespuis aan te zitten en ze gezamenlijk tot stoppen te brengen mocht het nodig zijn. De C8-generatie A6 volgde de C7-generatie op, maar voordat de C9-generatie de politiejas mocht aantrekken wijzigde de koers. De nieuwe SIV’s van de politie zijn geen Audi’s, maar Mercedessen.

Mercedes E-Klasse voor de politie

Dat is de eerste ommezwaai, de tweede is dat er voor de Mercedes E-Klasse van de politie is besloten om de sedan te gebruiken, niet de stationwagon. Nog steeds genoeg ruimte voor zooi achterin en/of arrestanten. Qua performance heeft onze hermandad ook niks te klagen, er is voor de balans tussen langdurigheid en prestaties wederom gekozen voor een dikke diesel. De Mercedessen zijn de E 450 d, de 390 pk en 750 Nm sterke diesel zes-in-lijn. Goed voor een top van 250 km/u en een acceleratie van 4,8 seconden, vooral dat laatste getal is belangrijk voor een snelle politieauto.

Officieel geleverd

Goed, we mochten de E-Klasse in politie-uniform al meermaals zien, ook in actie. Dat ging om een test, want drie eenheden in het land hadden de E’s om mee te testen. Nu markeert Mercedes via het officiële perskanaal dat de levering van de E-Klasse voor de politie is begonnen. Het testwerk is voorbij: langzaam maar zeker zal je de voor de politie omgebouwde E’s tegen gaan komen. Met natuurlijk de welbekende rood/blauwe strepen, maar niet meer aan een grote lichtbalk op het dak. De LED-flitsers zitten nu achter de voorruit en achterruit. Dan behoud je de stroomlijn van de E Sedan en heb je minder windgeruis. Latere Audi’s waren ook al zo uitgevoerd, maar een Mercedes met lichtbalk ga je dus nooit tegenkomen als SIV.

De aanpassingen om van de Mercedes E-Klasse een SIV voor de politie te maken omvatten dus striping en lampjes rondom, maar ook aangepaste voorstoelen om het zitcomfort van de agenten te versterken. Daarmee zegt Mercedes niet dat de consumentenversie van de E rukstoelen heeft, maar dat agenten anders zitten in een auto vanwege de uitrusting die ze altijd bij zich dragen. Daarnaast worden de schermen in de E zo aangepast dat de politie hun software erop kan draaien. Normaliter moet je de auto helemaal volhangen met schermen, maar de driedubbele scherm-setup van Mercedes zorgt ervoor dat veel van de nodige informatie al ingebouwd zit.

Het is niet zo dat alle Audi’s per direct met pensioen worden gestuurd, de Mercedes E-Klasse van de politie gaat gefaseerd uitgerold worden onder alle landelijke eenheden. Let dus extra op als je een Mercedes-ster in je binnenspiegel ziet, het kan de arm der wet zijn. Extra opgelet als ‘ie blauw knippert, maar goed, dat snap je zelf ook wel.