Je gaat de nieuwe E-Klasse van de politie nu écht vaak tegenkomen

Mercedes begint officieel met het leveren van de nieuwe E-Klasse aan de Nederlandse politie.
Mocht je op de snelweg een politieauto tegenkomen, dan is de kans vrij groot dat het een Audi A6 Avant is. De Snelle Interventievoertuigen of SIV’s van de politie voelen zich daar het meest thuis, om achter gespuis aan te zitten en ze gezamenlijk tot stoppen te brengen mocht het nodig zijn. De C8-generatie A6 volgde de C7-generatie op, maar voordat de C9-generatie de politiejas mocht aantrekken wijzigde de koers. De nieuwe SIV’s van de politie zijn geen Audi’s, maar Mercedessen.
Mercedes E-Klasse voor de politie
Dat is de eerste ommezwaai, de tweede is dat er voor de Mercedes E-Klasse van de politie is besloten om de sedan te gebruiken, niet de stationwagon. Nog steeds genoeg ruimte voor zooi achterin en/of arrestanten. Qua performance heeft onze hermandad ook niks te klagen, er is voor de balans tussen langdurigheid en prestaties wederom gekozen voor een dikke diesel. De Mercedessen zijn de E 450 d, de 390 pk en 750 Nm sterke diesel zes-in-lijn. Goed voor een top van 250 km/u en een acceleratie van 4,8 seconden, vooral dat laatste getal is belangrijk voor een snelle politieauto.
Officieel geleverd
Goed, we mochten de E-Klasse in politie-uniform al meermaals zien, ook in actie. Dat ging om een test, want drie eenheden in het land hadden de E’s om mee te testen. Nu markeert Mercedes via het officiële perskanaal dat de levering van de E-Klasse voor de politie is begonnen. Het testwerk is voorbij: langzaam maar zeker zal je de voor de politie omgebouwde E’s tegen gaan komen. Met natuurlijk de welbekende rood/blauwe strepen, maar niet meer aan een grote lichtbalk op het dak. De LED-flitsers zitten nu achter de voorruit en achterruit. Dan behoud je de stroomlijn van de E Sedan en heb je minder windgeruis. Latere Audi’s waren ook al zo uitgevoerd, maar een Mercedes met lichtbalk ga je dus nooit tegenkomen als SIV.
De aanpassingen om van de Mercedes E-Klasse een SIV voor de politie te maken omvatten dus striping en lampjes rondom, maar ook aangepaste voorstoelen om het zitcomfort van de agenten te versterken. Daarmee zegt Mercedes niet dat de consumentenversie van de E rukstoelen heeft, maar dat agenten anders zitten in een auto vanwege de uitrusting die ze altijd bij zich dragen. Daarnaast worden de schermen in de E zo aangepast dat de politie hun software erop kan draaien. Normaliter moet je de auto helemaal volhangen met schermen, maar de driedubbele scherm-setup van Mercedes zorgt ervoor dat veel van de nodige informatie al ingebouwd zit.
Het is niet zo dat alle Audi’s per direct met pensioen worden gestuurd, de Mercedes E-Klasse van de politie gaat gefaseerd uitgerold worden onder alle landelijke eenheden. Let dus extra op als je een Mercedes-ster in je binnenspiegel ziet, het kan de arm der wet zijn. Extra opgelet als ‘ie blauw knippert, maar goed, dat snap je zelf ook wel.
Reacties
mashell zegt
De snelste taxicentrale van Nederland!
rwdftw zegt
Ze brengen je alleen niet thuis. Je moet zelf lopen of iemand bellen.
JelmerS zegt
Er wordt weer lekker het goede voorbeeld geven aan het klootjesvolk door een diesel te kiezen. Ik snap dat dagelijks aan de snellader met een EV geen optie is met dit beroep maar een PHEV had inmiddels prima gekund
mashell zegt
Heh? Ze rijden toch veel te veel voor een PHEV? Die gaan zo’n 100 km elektrisch als je rustig rijdt en dan springt de brandstof motor aan.
PHEV is voor mensen die elektrisch willen rijden, elektrisch kunnen rijden maar wie het niet lukt om de caravan te verkopen.
DeWitteCondor zegt
10 punten voor de laatste zin!
rwdftw zegt
All animals are equal but some animals are more equal than others. – George Orwell, Animal Farm
Ik weet niet of het een goede keuze is. Als ik Tow Truck Tim kijk dan verbaas ik me over het aantal moderne Mercs die hij van de snelweg af moet plukken omdat ze in storing gaan.
DeWitteCondor zegt
De phev is geen reele optie. Binnen no time leeg en dan verbruiken ze vervolgens meer dan de diesel. Dus dat zou windowdressing zijn ipv daadwerkelijke milieuwinst. Ik denk dat het klootjesvolk dat ook wel begrijpt.
Flutterbear zegt
Als je langdurig 150-180 rijdt wil je gewoon een diesel.. Niet voor niets is de diesel populair geworden dankzij wintersport.
Dit zijn geen stadsauto’s en ook dat gewicht van de accu is ongewenst als je op hoge snelheid een maneuvre moet uitvoeren.
RuVi zegt
Deze auto’s rijden continu, dus een Phev voegt werkelijk niets toe dan
Wijze_Willie zegt
Jammer dat ze niet voor de S450 hebben gekozen. Is toch net wat meer auto.
av_diver zegt
Het is niet de politie die voor de E heeft gekozen, maar Mercedes. Die hebben ingeschreven op de aanbesteding met de E. Die voldoet aan alle eisen en is goedkoper dan de S, prijs telt dan ook mee in de aanbesteding.
Edge zegt
Geen lichtbalk op het dak is wellicht beter voor de stroomlijn, maar die lichtbalk op het dak is wel altijd vanuit alle hoeken duidelijk zichtbaar. Ook niet verkeerd als je je popomobiel dwars over de snelweg moet parkeren.