Gaafste EV komt er ook als fraaie coupé!

Goed nieuws: de productieplannen zijn bevestigd.

Het nieuwe MG was niet meteen een merk dat liefhebbersharten sneller deed kloppen, met doodsaaie auto’s als de MG ZS. We kunnen echter niet ontkennen dat de MG Cyberster gewoon een tof ding is. Sterker nog: dit is een van de gaafste EV’s die er op de markt is.

Vorig jaar presenteerde MG onder de noemer Cyber GTS nog een gave variant, namelijk een coupé. Dit was nog een concept car, dus de grote vraag was of deze auto in productie zou gaan. Wij waren in ieder geval vóór.

Gelukkig krijgen we onze zin, want de MG Cyber GTS gaat inderdaad in productie! Op de autoshow van Shanghai heeft Autocar van designer Jozef Kaban vernomen dat ‘ie komt. De positieve feedback op de concept car heeft MG over de streep getrokken.

De MG Cyber GTS is een hommage aan de MGC GTS Sebring, al is daar weinig van terug te zien in het design. Maar dat maakt verder niet uit, want het is gewoon een hele fraaie auto. We durven wel te stellen: fraaier dan de roadster.

We gaan ervanuit dat de aandrijflijnen grotendeels identiek zullen zijn aan de Cyberster. Die is verkrijgbaar als 340 pk sterke achterwielaandrijver en als 510 pk sterke vierwielaandrijver. De range bedraagt respectievelijk 507 en 443 kilometer, wat bij de coupé waarschijnlijk nog iets meer zal zijn.

Een voordeel van de coupé ten opzichte van de roadster is normaliter een lager gewicht, maar daar hoef je niet op te rekenen. Als de coupé gebaseerd is op de roadster in plaats van vice versa, gaat die vlieger meestal niet op. De coupé gaat dus ook gewoon 1.900 á 2.000 kg wegen.

Wanneer de MG Cyber GTS precies komt blijft nog even een verrassing, want dat verklapte de designbaas nog niet in Shanghai. Maar je kunt alvast beginnen met sparen. De Cyberster begint bij 66 mille, dus dan weet je waar je ongeveer op moet mikken.