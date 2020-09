Misschien toch de Alpina B3 verkiezen boven de BMW M3? - Autoblog.nl

Met deze generatie 3 Serie zal de Alpina B3 een stuk meer ingetogen ogen dan de BMW M3.

Met een laatste teaser kondigde BMW M vorige week aan dat de M3 onthulling aanstaande is. Over twee dagen onthult men de gloednieuwe M3 en M4. Een moment waar fans halsreikend naar uit hebben gekeken. Tegelijkertijd zal het een controversiële generatie M3/M4 worden. Want de 4 Serie Coupé heeft alvast een voorproefje gegeven wat we kunnen verwachten qua grille.

Wat dat betreft is de Alpina B3 een zeer ingetogen alternatief. Om het model nog eens haarfijn onder de aandacht te krijgen zijn de volgende foto’s door Alpina gedeeld. Het betreft een B3 sedan in de iconische kleur Imola Red. Onder de auto staan behoorlijk smaak gevoelige velgen. De styling moet je ding zijn.

Wat de Alpina B3 in elk geval niet heeft is een schreeuwerige grille. Het is de ‘gewone’ grille van de BMW 3 Serie zoals we die kennen. Het klassieke Alpina-lipje aan de voorzijde en de vier uitlaten zijn enkele weggevers dat je met een B3 te maken hebt.

Qua prestaties overstijgt de Alpina B3 het niveau van een BMW M3 van de vorige generatie met het Competition Package. Je hebt 462 pk en 700 Nm koppel uit een twin-turbo 3.0-liter zes-in-lijn. Het blok is gekoppeld aan de 8-traps ZF automaat. Met een 0-100 tijd van 3,8 seconden en een top van 303 km/u komt er een terechte vraag naar boven. Is de Alpina B3 voor dagelijks gebruik inmiddels zo goed dat de M3 straks het nakijken heeft?