BMW M3 en M4 F8x occasion aankoopadvies

De BMW M3 en M4 F8X zijn al weer sinds 2014 op de markt, tijd voor een occasion aankoopadvies dus. Ze komen qua budget wellicht best binnen bereik.

Het was even wennen dat de iconische naam M3 voortaan alleen nog maar op de sedan zou voorkomen. De marketeers bij BMW hadden verzonnen dat de coupé versies van de bread-and-butter modellen voortaan een nummertje hoger zouden moeten hebben. Met dat hogere nummer kwamen immers hogere verkoopprijzen binnen bereik, althans dat was de gedachte. De M3 Coupé of cabriolet heette dus vanaf 2014 opeen M4 Coupé of cabriolet.

BMW M4 vs M4 CS

Als we het hebben over de M3, dan is dat tegenwoordig automatisch de sedan. Grappig genoeg was er van de E30 en E46 M3 juist geen sedan, maar van de de E36 en E90 juist weer wel. Als BMW het historisch correct had willen doen, dan was de naam M3 dus juist bewaard gebleven voor de coupé.

De zes-in-lijn is terug

Onder de motorkap deden we een stapje terug: in plaats van het vier liter grote S65 V8 blok, waren de F8X M3 en M4 weer terug bij de zes-in-lijn. Het blok heeft de codenaam S55 en heeft twee turbo’s. Qua vermogen en koppel ging de nieuwe zescilinder comfortabel over de uitgaande V8 heen.

Facelift of LCI M3 en M4

In 2016 kregen de F8x M3 en M4 een lichte facelift, die BMW aanduidt met Life Cycle Impulse. De LCI modellen kregen wat wijzigingen in het interieur met onder andere een nieuw iDrive-systeem en LED-achterlichten.

Eveneens nieuws in 2016 was het Competition-pakket, die de M3 en M4 wat scherper maken: een sportuitlaat was standaard. Het onderstel kreeg andere veren, dempers en stabilisatorstangen. Voor de kleine vermogensstijging met 19 paarden tot 450 pk hoefde je de Competition niet perse te hebben. De andere afstelling van het onderstel maakt de Competition wel tot een must. Al het chroom werd voor de Competition allemaal zwart gemaakt.

De M3 en M4 CS (rijtest) kregen er nog eens 10 pk bij (totaalscore 460 pk) en er werd een beetje luxe uit het interieur gesloopt. In theorie scheelt het kilogrammen, maar in de praktijk maakt het amper wat uit. Voor de verzamelaars is de immer nog prijzige, 500 pk sterke M4 GTS nog een overweging. Voor gewone kopers is de GTS echter vooral veel te duur. In dit occasion aankoopadvies van de BMW M3 en M4 F8x behandelen we alle versies.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands BMW M3 (F80) of M4 (F82/ F83) wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met BMW M3 en M4 F8x problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De wielkasten van de M3 en M4 zijn duidelijk breder en dat levert een klein nadeeltje op. De achterste wielkasten zijn vatbaar voor steenslag.

De achterklep kan wat lam raken, waardoor je bij openen en sluiten een goede slinger er aan moet geven.

Zowel de achter- als voorlichten hebben relatief wat vaker last van condensatie in de koplamp.

De gordels rollen soms niet meer (altijd) helemaal op en willen ook wel eens niet makkelijk uittrekken.

Rammeltjes en kraakjes van interieurdelen en krakende deurrubbers zijn ook niet vreemd bij deze generatie 3- en 4-serie.

De M-logo’s in de voorstoelen willen nog wel eens scheuren, zeker bij de bouwjaren 2015-2017. Vanaf 2018 zit er een mooi lampje in het logo en scheurden ze minder vaak.

Onderstel

Zowel de (optionele) keramische als de standaard stalen remmen zijn nogal lawaaiig en er komen snel steentjes tussen. Wat nog meer lawaai geeft.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

De spinning crank hub is het grootste issue qua aandrijflijn. De crank hub moet krukas en andere draaiende delen netjes synchroon houden. Als die mee gaat draaien, zijn de rapen gaar. Grote motorschade is onoverkomelijk. Het kwam ook wel voor bij de N54 en N55 motoren, maar het S55 blok kan er ook last van hebben. De kans is erg klein, hevige tuning en/of (zeer) intensief gebruik zijn risicofactoren.

Elektronica

Het bandendruk meetsysteem heeft er niet altijd zin in.

Het schuifdak kan soms plakken tijdens het sluiten.

Bij een cabrio controleer je het dak natuurlijk goed op werking. Er zitten nogal wat sensoren in het dak.

De door BMW Nederland gemonteerde alarmsystemen kenden soms storingen, dus zorg dat bij aanschaf de code van het alarm aanwezig is.

De camera’s aan de zijkant van de voorbumper geven nog wel eens een storing doordat water in is gekomen. Soms is vervangen van bekabeling en/of de camera de enige oplossing.

De bekabeling van de gordelsensor van de passagiersstoel kan defect raken, geeft dan onterecht aan dat er iemand zit.

BMW Garantie

Een BMW heeft fabrieksgarantie die maximaal 3 jaar geldig is vanaf de datum eerste toelating, maar dat is te verlengen. De BMW verlengde garantie is geldig tot 5 jaar vanaf de eerste registratiedatum met een maximum van 200.000 km. De garantie is overdraagbaar op een nieuwe eigenaar.

Occasions die je kocht bij de BMW dealer hadden ooit BMW huisselectie garantie, maar dat heet tegenwoordig BMW Premium Selection garantie. Dat klinkt chiquer, maar geldt nog steeds maar maximaal 24 maanden.

Motoren

M3/ M4 431 pk/ 550 Nm

M3/ M4 Competition 450 pk/ 550 Nm

M3/ M4 CS 460 pk/ 600 Nm

M4 GTS 500 pk/ 600 Nm

Aanbod BMW M3 en M4 F8x op Marktplaats

Op moment van schrijven staan er zo’n 40 M3’s en M4’s op Marktplaats.nl te koop. Prijzen voor de BMW M3 en M4 F8x variëren van €45.000 tot ruim 130k voor een M4 GTS. Ruim de helft van het aanbod is een M4 Coupé, de cabriolet en M3 sedan vormen samen de andere helft. Voor het totale aanbod van de BMW M3 en M4 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.