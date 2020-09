Sla bijna 19.000 euro stuk op een 37 jaar oude Golf GTI - Autoblog.nl

Een oude Golf GTI, wat mag dat tegenwoordig kosten? Deze aanbieder ziet graag een bedrag richting 19.000 Ekkermannen voor de klassieke Volkswagen.

Van de eerste generatie Volkswagen Golf zijn vele miljoenen exemplaren geproduceerd. Waarvan van de oude Golf GTI honderdduizenden stuks. Nee, een eerste generatie Golf GTI een unieke en zeldzame klassieker noemen is er niet bij. Toch is het een bijzonder model. Uiteindelijk is de Golf GTI immers uitgegroeid tot dé no nonsense hot hatch voor alledag.

Nederland is Volkswagen land en af en toe duikt er nog wel eens een klassiek exemplaar op. Deze GTI werd gevonden door Autoblog-lezer Fred. Het gaat om een originele auto die door de jaren heen genoeg aan het asfalt heeft geroken. Met 244.659 kilometer op de klok is het een ervaren Golf.

Ondanks het feit dat deze 37 jaar oude Volkswagen aardig wat heeft gelopen, is de vraagprijs serieus. Je gaat niet voor de lol 18.900 euro stukslaan op een oude Golf GTI. Dat zijn toch wel bedragen waar je doorgaans langer dan een nachtje slapen over na moet denken.

Ik schreef net dat Nederland een Volkswagen land is, maar dit is overigens geen origineel Nederlands geleverde GTI. Het kenteken geeft weg dat we te maken hebben met een import uit 2003. Je kunt dit stukje jeugdsentiment op wielen bekijken op Marktplaats. Een gave aankoop, of misschien een tikkeltje aan de hoge prijs?