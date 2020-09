Toyota GR Super Sport voor het eerst rijdend te zien - Autoblog.nl

De bijzondere Toyota GR Super Sport kwam afgelopen Le Mans weekend voor het eerst publiekelijk in actie.

Naast de GR Yaris, maken ze bij Toyota nog een heel gaaf GR-product in vorm van de GR Super Sport. Een hypercar die technisch gebaseerd is op de TS050 Hybrid. Je weet wel, de auto waar Toyota twee keer Le Mans mee wist te winnen.

Tot nu toe moesten we het doen met wat plaatjes, maar daar kwam afgelopen weekend verandering in. Ter gelegenheid van de 24u van Le Mans had Toyota een prototype van de GR Super Sport meegenomen. De hypercar maakte een demonstratierondje in een gecamoufleerde uitdossing. Achter het stuur zat Alex Wurz, en voormalige coureur voor Toyota Gazoo Racing.

Het testexemplaar had het dak eraf en reed in een open toestand over het circuit. Zelf een rondje rijden in de GR Super Sport moet een interessante ervaring zijn. Check bijvoorbeeld die roof scoop die echt pal boven je hoofd zit.

Voor Toyota was Le Mans het uitgelezen moment om het publieke debuut van de GR Super Sport te vieren. Gezien de racehistorie van het merk met onder andere de TS050 Hybrid maakt de grond van Circuit de La Sarthe een belangrijke plaats. Helaas voor de Japanners was er geen publiek aanwezig om het feestje mee te vieren. Gelukkig hebben we de foto’s nog. En oh ja, ook een video.