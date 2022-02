Mercedes-AMG SL43 krijgt superschattig motortje

Ah, gossie! Een klein blokje voor een niet zo’n kleine cabrio. De Mercedes-AMG SL43 gaat het combineren.

De Mercedes-AMG SL is de nieuwe Roadster van Mercedes. Hopelijk kan de auto net zo’n impact maken als in onder andere 1989 en 2002. Geen videoclip was compleet als er geen SL in werd getoond. Helaas bleek van de ene op de andere dag dat open luxe sportwagens toch niet zo populair waren.

De laatste generatie SL is een steengoede auto, maar niemand die het door had. Gelukkig heeft Mercedes de kans gegrepen om nogmaals een succes te maken van zijn Roadster. Dat hebben ze in dit geval gedaan door de auto een achterbankje te geven. Natuurlijk, je gaat daar geen basketbalspelers stallen of andere volwassenen met vier volgroeide ledematen. Maar, je hebt in elk geval ‘iets’.

Mercedes-AMG SL43

Ze gaan bij Mercedes verder om de SL aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Er komt namelijk een goedkopere versie beschikbaar. Het gaat om de M254. Dat is een 1.999 cc metende viercilinder met turbo. Het is een motor die onlangs debuteerde in de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse (de C300 heeft ‘m). In dat geval heeft de motor 258 pk (dat is 190 kW) aan vermogen en 400 Nm aan koppel.

Maar in de SL wordt dat meer, veel meer. Volgens MB Passion Blog moet je rekenen op zo’n 385 pk. Dat is bijna net zoveel als de V12 in de R129-generatie wist te mobiliseren. Dat vermogen wordt behaald dankzij een elektrische turbocompressor van Garett, de e-turbo genaamd.

Niet de eerste viercilinder SL

Het is niet de motor uit de A45 AMG overigens, dat is een ‘echt’ AMG-blok (de M139) dat maar liefst 421 pk kan leveren. Wellicht dat AMG op basis van deze nieuwe M254-viercilinder nog iets bijzonders kan en mag maken.

De elektrische turbo gaan we ook terugzien op de Mercedes-AMG One en de Mercedes-AMG C63. Het is overigens niet de eerste keer dat er een Mercedes met vier cilinders op de markt komt. De 190 SL was het veel minder exotische broertje van de 300 SL en was zoals de naam suggereert voorzien van een 1.9 liter viercilinder. Dus de Mercedes-AMG SL43 is helemaal historisch verantwoord, met deze motor.

