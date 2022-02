Zo veel kost een viercilinder Macan T (met alle opties)

De viercilinder Macan T is niet een koopje. Maar daar heb je wel een dikke auto voor de deur staan.

BTW, BPM over de CO2-uitstoot, inflatie, chiptekorten, grotere marges: er zijn allemaal redenen waarom auto’s duurder en duurder worden. We zitten op dit moment op het punt dat het komisch begint te worden.

En nee, we gaan niet weer het feit aanhalen dat een Polo GTI 37 mille kost en een golf GTI 58 mille. Oh, mislukt. Nee, de prijzen van de onlangs onthulde Porsche Macan T zijn binnen en het ding kost een lieve duit.

Prijs viercilinder Macan T

We beginnen meteen even met de prijs van de viercilinder Macan T. Deze kost namelijk 111.800 euro. Voor dat geld heb je een 1.984 cc metende viercilinder, die dankzij een turbo er 265 pk en 400 Nm uitperst.

Daarmee accelereer je in 6,4 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 232 km/u. Nu lijkt die prijs enorm hoog en dat is ‘ie ook. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het tóch een scherpe aanbieding is.

Even alle opties aanvinken

Een kleine 40 mille is namelijk BPM. Een gewone Macan is ook al meer dan een ton en als je kijkt wat je krijgt bij een Macan T, moet je eigenlijk standaard daarvoor kiezen. Je krijgt namelijk grotere wielen, een straffer onderstel, betere stoelen, Porsche Active Suspension Managemtn (PASM), dikkere anti-rollbars, Porsche Vectoring Plus.

Tevens heb je iets meer aankleding qua exterieur (20 inch wielen bijvoorbeeld) en interieur (speciale bekleding). Uiteraard hebben we ook even de Macan T-configurator aangeslingerd om te zien hoe gek je het kunt maken. Wij kwamen uit op 179.583 euro. Het hoeft niet, maar het kan dus wel!

Vergelijking concurrentie

Als we de vergelijking maken met andere concurrenten. Kunnen we misschien beter een oordeel vellen over de prijs. Bij Alfa Romeo heb je de beste deal als je op zoekt bent naar een crossover. De Alfa Romeo heeft 280 pk en verreweg de rijkste uitrusting. De BMW pareert alle anderen met een heerlijke zescilinder motor.

De Jaguar is een half maatje groter. Bij de GLC hebben we de GLE Coupé gepakt, de gewone GLC stond niet de prijslijst. In alle gevallen is het een beetje lood om oud ijzer. De reden is simpel, deze auto’s zijn er in veel gevallen ook met een plug-in hybride-aandrijving. Die zijn niet zo extreem belast. Deze hebben meer vermogen en zijn goedkoper.

Alfa Romeo Stelvio 2.0T Veloce Ti AWD | 83.460 euro

BMW X3 M40i xDrive | 101.993 euro

Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic S AWD | 101.473 euro

Mercedes-Benz GLC300 Coupé 4Matic AMG Line | 95.058 euro

Porsche Macan T | 111.800 euro

