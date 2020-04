Klassiekerpuristen zijn niet blij met ‘nieuwe’ Bentley Blower

Evert Louwman en andere vooraanstaande verzamelaars laten van zich horen.

Vorig jaar kwam Bentley met een bijzonder project. Bentley maakte namelijk bekend dat ze de iconische Blower nieuw leven inblazen. Dit betekent concreet dat er een twaalftal zeer natuurgetrouwe replica’s zal worden gebouwd op basis van 3D-scans.

Als voorbeeld voor deze replica’s wordt de Blower van Sir Tim Birkin uit 1929 gebruikt. Dit is hoogstwaarschijnlijk de meest kostbare Bentley die er bestaat. Daarmee ligt deze auto dus voor vrijwel iedereen buiten bereik. Om toch nog een select aantal mensen te laten genieten van deze auto, besloot Bentley met het ‘Continuation’-project te komen.

Op zich is het project niet uniek. Andere merken houden zich namelijk al langer bezig met soortgelijke replica’s. Zo maakte Aston Martin nog eens vijfentwintig exemplaren van de DB5. Jaguar heeft op dezelfde manier de productie van de D-type voortgezet, 62 jaar na dato. Het bijzondere aan Bentley is dat ze nog een stuk verder terug gaan in de tijd en een vooroorlogse auto opnieuw gaan bouwen.

Nu denk je misschien: ‘mooi project’, maar zo denkt niet iedereen erover. In de klassiekerwereld zijn de officiële replica’s al langer een punt van discussie. Ook het Blower-project krijgt nu kritiek, en niet van de minsten. Enkele grote namen uit het wereldje hebben hun onvrede geuit, meldt Autocar. Onder hen is modemagnaat en fervent autoverzamelaar Ralph Lauren, en onze landgenoot Evert Louwman.

De heren zijn in de pen geklommen en hebben een gezamelijk schrijven gericht aan Adrian Hallmark, de CEO van Bentley. Hun kritiek komt erop neer dat de komst van twaalf identieke Blowers afbreuk doet aan de grandeur van het origineel. Zoals ze het zelf zo mooi weten te verwoorden: “[It would] dilute that special admiration and awe that can only come from viewing and embracing the genuine article.”

Bentley laat aan Autocar weten dat ze het project in goed overleg gestart zijn en dat het merendeel van de feedback overweldigend positief was. Het lijkt er dus op dat Louwman en kompanen tot een minderheid behoren.

