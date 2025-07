Mitsubishi Grandis is écht geen Symbioz, echt niet

Mitsubishi onthult de volgende compacte crossover en nee, je hebt deze Grandis echt nog niet eerder gezien.

Nog niet heel lang geleden was Mitsubishi echt een uniek merk. Colt, Lancer, Galant: die herinner je je nog wel. Zelfs als het gaat om meeliften op trends had Mitsubishi best onder de knie wat zou kunnen werken. De Outlander en ASX waren SUV’s op precies het juiste moment. Rond 2010 had het merk met de i-MiEV al een EV in de aanbieding! En met de Space-serie (Space Star, Space Runner, Space Wagon en Space Gear) waren ook MPV-kopers in elk segment voorzien. Tenminste, één segment werd overgeslagen, maar dat werd rechtgezet in 2004.

Mitsubishi Grandis

Auto’s als de Renault Espace, Citroën C4 Grand Picasso en en Ford S-Max of Galaxy toonden aan dat er echt wel behoefte is aan een forse zevenzitter, zonder gelijk echt in een busje rond te rijden. Vandaar dat Mitsubishi met de Grandis kwam. Want geef toe, voor zover een MPV gaat, is het best een flitsend ding. Stationwagon-achtige proporties ook al is ‘ie fors groter, die bijzondere verticale achterlichtunits met grijs glas en dat spitse Mitsubishi-front: het klopt op zich wel.

Toch was de Mitsubishi Grandis verder ‘oké’. Zo van, het was echt geen slechte auto, maar ook geen denderend model wat voor Mitsubishi de grenzen verlegde. Dat merkte je bijvoorbeeld in het motorenpalet: een 2.4 liter benzinemotor met 165 pk of een 136 pk sterke 2.0 diesel. Stel je voor dat ze net als Renault even de VQ35DE V6 van Nissan hadden geleend. Dat gebeurde niet en dus kreeg de Grandis een korte carrière: zonder enorme facelifts of generatieveranderingen nam Mitsubishi de auto in 2012 weer uit productie. In Nederland zijn er 4.500 van verkocht, waarvan een ruime meerderheid in de beginjaren.

Gloednieuwe Mitsubishi Grandis

Toch stoft Mitsubishi de naam Grandis nu in 2025 weer af! Helaas niet omdat er weer ruimte is voor een denderende MPV met zeven zitplekken. Nee, Mitsubishi gaat weer Renault-kliekjes in de magnetron stoppen en de Grandis is dus een bekend model. Renault besloot namelijk dat er tussen hun bestaande overvloed aan crossovers behoefte was aan een Captur met rugzak in de vorm van de Symbioz. En ja, dat is het echt: de wielbasis van de Captur en Symbioz is identiek, alleen de totale lengte verandert van 4,2 naar 4,4 meter en die 0,2 meter extra wordt achter de achterwielen toegevoegd. Dat merk je vooral in de kofferbak en achterbank.

Design

Zoals bekend heeft Mitsubishi de Captur al in hun eigen prijslijsten opgenomen in de vorm van de ASX. Datzelfde gebeurt nu met de Symbioz om tot de Mitsubishi Grandis te komen. Qua design kunnen we er kort over zijn: meer van hetzelfde. Letterlijk en figuurlijk: Mitsubishi krijgt nét de ruimte om de voorkant zo te wijzigen dat het niet volledig misplaatst lijkt. Maar je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat het vrijwel krek eender is met de Symbioz.

Aan de achterkant zien we wel iets wat ons heel blij maakt. Bij de Colt en ASX wordt het logo achterop vervangen door de tekst ‘Mitsubishi’, want de achteruitrijcamera zit in het Renault-logo en dat past niet bij Mitsubishi. Bij de Symbioz zit het anders en dus is er zowaar ruimte voor een echt Mitsubishi-logo achterop!

Interieur

Ook in het interieur geen verrassingen als je de cabine van de ASX, Captur of Symbioz helder op je netvlies hebt. Dankzij Renaults OpenR-Link krijg je geïntegreerde Google-services in je infotainment, wat op zich een mooie bonus lijkt te zijn voor moderne Renault-interieurs. Verder geen verrassingen behalve een uitgegumd Renault-logo met een Mitsubishi-logo op het stuur.

Hybride

Dan het motorenaanbod van de Mitsubishi Grandis. Om mee te beginnen: de 1.8 liter HEV-aandrijving zoals in de Symbioz, daar wil Mitsubishi ook mee scoren. Deze nieuwe 160 pk sterke setup is efficiënter en maakt gebruik van een grotere motor dan voorheen, maar deze configuratie ken je dus al van de Symbioz. En de Captur. En de Dacia Duster en Bigster.

Een daadwerkelijk USP van de Mitsubishi Grandis ten opzichte van de Symbioz is dat er een MHEV-optie komt. Deze mag dan uit de Captur komen: bij Renault is de combinatie MHEV en Symbioz niet mogelijk. Het gaat om een 1.3 liter grote viercilinder met 140 pk, te krijgen met een DCT met zeven versnellingen of een handbak. Bij de HEV is een automaat uiteraard de enige optie. Ook al houdt Mitsubishi de prijzen nog even onder de pet, dit zou net even een paar honderd tot duizend euro kunnen schelen met de vanafprijs van een Symbioz. Dan is de keuze voor de Mitsubishi ineens niet onbegrijpelijk.

Garantie

Zijn er naast de instapmotor meer redenen om op de Grandis te wachten en niet nu een Symbioz te kopen? Op zich wel: Mitsubishi durft 8 jaar garantie te geven op hun modellen, dus dat is zeker een verkoopargument. Of je moet het licht aangepaste design nét mooier vinden. Of je wil voor geen goud met een Renault-ruit op je auto rondrijden (maar het stiekem wel fijne auto’s vinden). Hey, wij waren ook sceptisch, maar Mitsubishi verkoopt de Colt en ASX daadwerkelijk. Dus het kan wel! Zoals gezegd, later dit jaar. Voor welk bedrag precies, dat is dus nog niet bekend gemaakt.