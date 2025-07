Nieuwe Mercedes CLA te spannend? Hier is de oude nog één keer

En de Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition laat er geen twijfel over ontstaan welke versie het is.

Mercedes is wellicht een beetje te hard van stapel gelopen met hun baanbrekende EV-modellen. Die waren wel erg ver verwijderd van wat kopers gewend waren van Das Haus. Met de Mercedes G 580 en de nieuwe CLA probeert het merk dit gat iets te verkleinen. Dezelfde vorm en plaatsing qua segment, alleen dan volledig elektrisch. Kijken of dat beter werkt.

Mercedes-AMG CLA 45

Dat betekent wel iets voor de fijnproever: Mercedes stopt met de CLA op benzine. Dus ook de krachtigste viercilinder motor ooit wordt geen keuze meer in de nieuwe CLA. Dat is toch jammer, en dus eert Mercedes de krachtigste benzine-CLA met de AMG CLA 45 S Final Edition.

De naam verklapt eigenlijk alles al: de CLA, uitgevoerd als 45 S, als Final Edition. Dat betekent dat je deze editie als coupé en shooting brake mag configureren en hem enkel krijgt met de 2.0 liter viercilinder turbo met 421 pk. En je krijgt een bijzondere uitvoering. Het lijkt wat op een eerdere speciale editie van de AMG A45 S, maar dan minder groen.

Final Edition

De kleurstelling van de Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition is hetzelfde: de keuze uit twee exterieurkleuren (en beide is het donker: Mountain Grey Magno of Night Black) afgemaakt met gele accenten en dus ’45 S’ heel prominent op de deuren geplakt. Je moet natuurlijk wel laten zien dat je de dikste CLA hebt. In het interieur meer van hetzelfde: veel zwart, maar dan wel met gele accenten en de 45 S gestikt op de hoofdsteunen en in de vloermatten.

De allerlaatste Mercedes-AMG CLA 45 S als Final Edition is nu te bestellen, maar er wordt nog niet specifiek ingegaan op de Nederlandse markt. De 45 S kost hier alles vanaf 122.000 euro, maar als we er wat opties tegenaan gooien is 150.000 euro realistischer. Weet dus wat je verwacht als je deze uitzwaaiversie van de CLA interessant vindt.