Deze gezinsauto gaat een comeback maken in Nederland

We kunnen alleen niet beloven dat ‘ie net zo ruim is….

De MPV is inmiddels dood en begraven. Alle MPV’s van weleer zijn vervangen door crossovers. Er zijn nog twee premium MPV’s (de B-Klasse en de 2 Serie Active Tourer), maar de gewone MPV is volledig verdwenen. Terwijl vroeger vrijwel alle doorsnee merken een MPV in het gamma hadden.

Zo ook Mitsubishi, die met de Grandis haar pijlen richtte op de Volkswagen Touran en de Opel Zafira. De Grandis oogde een stuk strakker dan zo’n suffe Zafira, zonder concessies te doen qua ruimte. En hij was nog betrouwbaar ook. Al met al een puike gezinsauto.

Waarom we opeens over de Mitsubishi Grandis beginnen? Nou, deze auto gaat dus een comeback maken. Dat wil zeggen… de naam. Mitsubishi zegt er meteen bij dat de nieuwe Grandis – hoe kan het ook anders – een SUV wordt.

Mitsubishi deelt alleen nog wat plaatjes van de logo’s, maar we hebben al een sterk vermoeden hoe de nieuwe Grandis eruit gaat zien: als een Renault. De achterbumper lijkt verdacht veel op die van de Renault Symbioz en het onderste gedeelte van de grille matcht ook. Het kan dus haast niet anders of de Symbioz wordt nu omgekat, na eerder de Clio en de Captur.

Dit betekent dat de nieuwe Grandis toch een stuk minder ruim wordt dan de vorige. Niet dat de Symbioz zo krap is, maar deze C-segment crossover is niet te vergelijken met een grote MPV. Op een derde zitrij hoef je ook niet te rekenen.

Mitsubishi meldt dat de Grandis alleen als hybride wordt geleverd. Dat kan kloppen, want de Symbioz is er ook alleen als hybride. Deze heeft een 1.6 vierpitter en een elektromotor die samen 143 pk leveren.

In juli weten we het zeker, want dan wordt de Mitsubishi Symb… eh… Grandis onthuld. Later dit jaar volgt ook nog een volledig elektrische SUV, waarschijnlijk een Scenic E-Tech.