Je mag weer een nieuwe serie kentekens uit je hoofd leren

Vanaf vandaag is er een nieuwe serie gekentekende voertuigen geïntroduceerd door de RDW.

Mobiliteit is er heden ten dage in meer vormen dan ooit. Fiets? Nee joh. E-bike, fatbike, speedpedelec: wordt allemaal onderscheid tussen gemaakt. Toch is dat lastiger dan je denkt. Zo’n speedpedelec bijvoorbeeld, dat wordt geschaard onder bromfietsen en moet dus een kenteken hebben. Vanwege de snelheden die je haalt met zo’n snelle fiets moeten die officieel ook op dezelfde rijbaan fietsen als automobilisten, wat nog wel eens voor verwarring zorgt. Fatbikes en e-bikes profiteren dan weer van de relatieve eenvoud van een fiets en hebben dus geen kenteken, helmplicht of andere onzin. Want officieel moeten deze elektrische fietsen maar 25 km/u kunnen. Tenzij je iemand kent die ze kan opvoeren. Dan kan je ineens zonder helm of kenteken harder dan 50.

e-Step

En dan is er nog de elektrische step. U weet wel, waar je (zelf of je kinderen) vroeger lekker de speeltuin mee onveilig maakte. Tegenwoordig zijn die er dus ook elektrisch en in vele grote steden in Europa is dit een ideaal vervoersmiddel als deelvervoer. En in Nederland? Daar mocht dit officieel nog niet. Want het is gemotoriseerd vervoer en omdat je het ding bedient met een gashendel (en niet door zelf te trappen of steppen) moeten daar weer allerlei regels aan verbonden worden. Terwijl de fatbike dus totdat er regels voor komen lekker vrij baan krijgt, is de e-step nog steeds gevangen in de bureaucratie.

e-Steps nu met kenteken!

Daar komt nu verandering in. Sinds 1 januari 2024 houdt de RDW zich bezig met ‘bijzondere bromfietsen’. Dat zijn de vervoersmiddelen die qua regels raakvlakken (moeten) hebben met bromfietsen, maar net anders zijn. Zoals dus e-steps. Vervolgens is het aan fabrikanten om hun steps naar de RDW te sturen, die ze vervolgens goedkeurt voor weggebruik. En dat is gelukt: stepbouwer Selana biedt nu een model aan dat door de RDW officieel erkend wordt.

En vandaag is het bewijs daar: er is een nieuwe aparte kentekenreeks voor e-steps! De RDW heeft het eerste kenteken voor een elektrische step vrijgegeven. En dat ziet er als volgt uit: een kleine vierkante plaat (10 x 12 centimeter), net als snorfietsen in het blauw. Brom- en snorfietsen gebruiken beginletters D en F (voor als je je afvroeg waarom autoreeksen altijd beginnen met de G), de e-steps gebruiken beginletter E. Om de boel gelijk te schakelen begint het kenteken met de ‘sidecode’ waar brom- en snorfietsen bijna aan toe zijn, dus het eerste kenteken is E-01-BBD. Nee, niet net zoals bij bedrijfswagen een BBB-faal.

Legale steps

De RDW benadrukt dat de Selana de enige e-step is die momenteel typegoedkeuring heeft, maar goed: meer zullen volgen. Wel had de RDW een paar uitzondering gemaakt voor step-achtige voertuigen die op een snorfietskenteken zijn geregistreerd, bijvoorbeeld de BSO-bus (een soort stint). Die kunnen nu omgezet worden naar een e-stepkenteken, naar verwachting gaat dit om zo’n 5.000 voertuigen. De aanschaf van een e-step met kenteken en de afwikkeling is vergelijkbaar met het ontvangen van elk ander kenteken. Wanneer je een e-step aanschaft, stuurt de RDW je een kentekencard met een meldcode voor je verzekering. Ja, je moet dus wel verzekerd zijn, vandaar dat het belangrijk is dat je een goedgekeurde step registreert.