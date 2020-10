Mitsubishi L200 heeft betere weglegging dan M235i - Autoblog.nl

Het staat op film, dus is het waar. De Mitsubishi L200 is stabieler dan een sportieve BMW. Was gibt?

Het leven voor fabrikanten gaat niet over rozen. Dan ben je 4 jaar bezig met de ontwikkeling van een auto en gaat de pers ermee aan de slag. Die hebben dan voldoende aan te merken en als klap op de vuurpijl vinden mensen in de commentsectie de auto ‘lelijk’. Nog erger is als het Zweedse Teknikens Värld of het Spaanse KM77 hun testen gaan uitvoeren.

Elandtest

Want de rijtesten zijn natuurlijk grotendeels objectieve en gedeeltelijk subjectieve waarnemingen. Op een tropisch eiland met 30 graden en briljante steaks bij het ontbijt is zo’n modale crossover met 1.2 driecilinder toch een stuk prettiger om mee te leven. De testen die KM77 uitvoeren zijn ook in mooi weer, maar dat heeft te maken met hun testlocatie: Spanje. Daar is het instituut dan ook gevestigd.

Mitsubishi L200

Het principe is simpel: elke auto wordt aan dezelfde test onderworpen. Het is de beruchte Elandtest waar merken als Mercedes-Benz (eerste A-Klasse) niet al te leuke herinneringen hebben. Bij het Spaanse KM77 werd er laatst een nieuwe auto getest: de populaire Mitsubishi L200 pick-up.

Mitsubishi L200 in elandtest

Je kan op de filmpjes goed zijn dat de L200 met moeite de opgegeven route kan volgen en enkele pionnetjes omver rijdt. Ook is goed te zien dat hoe de koets ‘werkt’. Als een soort drilpudding beweegt de auto over het parcours. Wanneer de snelheid verlaagd wordt, haalt de bedrijfsauto van Mitsubishi de elandtest met minder moeite.

Mitsubishi L200 beter dan sportieve BMW?

Maar wacht even, dat betekent dus dat de Mitsubishi L200 beter scoort dan de BMW M235i xDrive Gran Coupé (F44)? Eh, ja! Het sportieve model van de BMW 2 Serie GC-range had meer moeite met de beruchte elandtest dan een ouderwetse pickup.

BMW M235i Gran Coupé

Nu zijn we bij autoblog.nl van de subtiliteit en nuance. Bij KM77 deden ze de test met Bridgestone Turanza 005-banden. Deze banden waren niet een goede match met de auto, waardoor de M235i snel grip verloor en niet binnen de lijntjes bleef. Aan de andere kant, een Mitsubishi L200 heeft een ladderchassis, bladveren, hoger zwaartepunt, een hoger gewicht, off-road banden en een minder directe stuurinstallatie.

Via: Carscoops