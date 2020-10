Albon heeft twee races om zich te bewijzen - Autoblog.nl

De Thaise coureur Alexander Albon heeft twee races om aan te tonen dat hij de juiste keuze is voor 2021.

Het is de discussie van 2020: is Verstappen zo goed of Albon zo slecht? Het verschil tussen beide coureurs is enorm. Het lijkt overigens een trend te zijn, zegt onze F1-coryfee @jaapiyo. Want dit jaar zien we sowieso veel verschil tussen teamgenoten die eigenlijk dichter bij elkaar horen te presteren. Denk aan Leclerc-Vettel, Ricciardo-Ocon en Gasly-Kvyat. Ook met Verstappen en Albon is dat het geval.

Albon

In het geval van Albon is het het meest schrijnend. Elk weekend bewijst Verstappen dat een P2 of P3 positie haalbaar is met de Oostenrijkse Zeepkist uit Milton Keynes. Echter, de Britse Thai kwalificeert zich echter bijna altijd op een te lage positie en verliest vervolgens een paar plaatsen bij de start. Vervolgens pakt hij wel een paar posities terug met gave inhaalacties. Daar kleeft echter een te hoog ‘The A-Team’-gehalte aan. Net als hen toont Albon fraaie acties en bevrijdt hij zich uit een positie waarin hij niet had hoeven zitten.

Albon heeft twee races

Volgens het uitstekend geïnformeerde The Race (leestip, dat zijn de oude jongens van Autosport) heeft Albon nog twee races. Dat heeft Red Bul-teambaas Christian Horner bevestigd aan het Britse magazine.

We hebben nog een wapen nodig om tegen Mercedes te strijden. Daarom willen we écht dat beide auto’s vooraan het veld racen.



Uiteraard, we komen nu op een punt in het seizoen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Echt, binnen twee of drie weken willen we dit rond hebben. Onze hoop is dat Alex (Albon) zijn kans grijpt en zich bewijst. Christiaan Horner, voert de druk op op Albon

Kwalificatie

Helaas, tijdens de kwalificatie ging het weer mis. Albon kwalificeerde zich als zesde, achter Charles Leclerc in de Ferrari (4) en Perez in de Racing Point (5). Tijdens de officiële F1-interviews gaf de Red Bull coureur aan daar tevreden mee te zijn, gezien de omstandigheden.



Het gaat sowieso een heel lastige start worden voor Albon, want hij start op het vuile gedeelte van de baan. Omdat er zo weinig gereden is op Portimão dit jaar, is die kant ook écht vies. Die McLarens van Sainz en Norris zijn waarschijnlijk een grotere bedreiging voor Albon, dan dat hij dat is voor Perez.

Is Gasly niet beter?

Maar dat is koffiedik kijken. Gasly presteerde niet noemenswaardig beter of slechter dan Albon, maar mocht na de eerste seizoenshelft van 2019 het veld ruimen. Dit jaar gaat Gasly echter als een komeet. Hij heeft zijn teamgenoot ‘in de tas’, hij won de knotsgekke GP van Italië en is geregeld in de top 10 te vinden.

Kan Alex wel aanblijven?

Dus moet Albon blijven? Wat denken jullie? Moet Red Bull beide coureurs nog even een jaar (of twee) laten rijpen bij Alpha Tauri om dan Hülkenberg of Pérez als tijdelijke invallers laten te fungeren? Of is het lood om oud ijzer en bewijst Albon dat de RB16 gewoon een matige auto is en is Verstappen in principe de beste coureur van het veld? Laat het antwoord weten, in de comments!